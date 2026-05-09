Luciana Gimenez nega viver de pensão e diz que divide gastos do filho caçula

Por R7

Publicada em 09/05/2026 às 10h35

Luciana Gimenez resolveu colocar um ponto final nos boatos de que vive às custas dos ex-companheiros famosos.

Em entrevista a Maya Massafera, publicada nesta semana, a apresentadora abriu o jogo sobre dinheiro, pensão e até sobre os comentários que recebe nas redes sociais.

Ela garantiu que Lucas Jagger, de 26 anos, fruto do relacionamento com Mick Jagger, já trabalha e não depende financeiramente nem dela nem do vocalista dos Rolling Stones.

“Vi uma pessoa falando ‘tem pensão’. Meu filho tem 26 anos, trabalha, não é uma criança. Ainda mais que na Europa as pessoas acreditam em maioridade e que cada um corre atrás do seu”.

Luciana também explicou que divide igualmente os custos de Lorenzo, de 15 anos, com o ex-marido Marcelo de Carvalho, empresário e ex-presidente da RedeTV!.

“Do meu filho pequeno, eu arco com metade das despesas. Então, não só não tenho uma pensão como as despesas são divididas”, disparou.

Mas o desabafo não parou por aí! A famosa também reclamou das críticas que recebe por causa dos relacionamentos que teve ao longo da vida e afirmou que muita gente tenta diminuir sua trajetória profissional.

“As pessoas têm mania de diminuir as mulheres. Nunca é porque você tem talento. Ninguém faz nada por muito tempo se a pessoa não é boa. E nunca falam do homem. O homem não está lá por causa de uma mulher ou porque casou com alguém.”

Ela completou: “Trabalho desde os 16 anos. Nunca terceirizei a minha sobrevivência financeira e tenho muito medo de depender de qualquer pessoa”.

Pelo visto, Luciana cansou de ouvir que só tem dinheiro por causa dos relacionamentos famosos e resolveu responder tudo de uma vez...