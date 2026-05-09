Iza diz que sente dor e culpa por não ter amamentado a filha:

Por ISTOÉ Gente

Publicada em 09/05/2026 às 10h31

A cantora Iza abriu o coração ao falar sobre a maternidade e contou que ainda carrega um sentimento de culpa por não ter conseguido amamentar a filha, Nala, de 1 ano e 7 meses. Aos 35 anos, a artista revelou que enfrentou dificuldades desde o nascimento da bebê e precisou recorrer à fórmula após perceber que o leite não descia como esperado.

O desabafo aconteceu durante participação no programa Cá Entre Nós, apresentado por Fátima Bernardes e sua filha, Bia Bonemer. Segundo Iza, Nala nasceu com 38 semanas, e seu corpo ainda não estava preparado para produzir leite. A cantora contou que sofreu bastante no curto período em que tentou amamentar, enfrentando dores intensas e ferimentos. “Meu peito sangrava o tempo inteiro”, revelou.

Ela explicou ainda que a filha chegou a perder peso, o que tornou necessária a introdução da fórmula infantil. Mesmo sabendo que estava fazendo o melhor para a bebê, Iza disse que se sentiu “menos mãe” por não conseguir seguir com a amamentação. A artista destacou como a pressão e as cobranças em torno da maternidade podem afetar emocionalmente muitas mulheres.

Apesar das dificuldades, Iza afirmou que hoje enxerga a situação de outra forma e se sente tranquila por saber que a filha está saudável e bem cuidada. A cantora também destacou que poder trabalhar sem preocupação com a alimentação de Nala trouxe mais liberdade e segurança. “A gente cria uma expectativa sobre a maternidade, mas me sinto vencedora por conseguir cuidar da minha filha da melhor maneira possível”, concluiu.