Cantor sertanejo é encontrado morto em apartamento no DF

Por R7

Publicada em 09/05/2026 às 10h24

O cantor sertanejo Adriano Muniz, de 43 anos, foi encontrado morto no apartamento em que morava em Vicente Pires, no Distrito Federal, na tarde desta quinta-feira (7). A causa da morte não foi oficialmente divulgada, mas, segundo a família do músico informou nas redes sociais, ele teve um mal súbito.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do DF, equipes foram acionadas às 13h51 pelos moradores do prédio, pois Adriano não abria a porta há dias.

No local, após regulação do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), foi constatado o óbito.

Segundo a RECORD apurou, a namorada de Adriano foi quem chegou primeiro ao apartamento. Ele estava fechado no quarto e não respondia. Foi quando ela pediu ajuda para arrombar a porta.

Ainda segundo informações apuradas, o laudo do IML (Instituto Médico Legal) ainda não foi divulgado, mas não havia sinais de violência no local.

Família se pronuncia

A família de Adriano se pronunciou nas redes sociais, após especulações de que ele teria atentado contra a própria vida.

De acordo com a nota oficial, ele teve um mal súbito. “Pedimos responsabilidade, sensibilidade e compromisso com a verdade ao tratar a memória de um artista tão querido pelo público, amigos e familiares.”

Adriano Muniz era nome conhecido na cena musical de Brasília. O cantor tinha 43 anos e mais de 25 mil seguidores nas redes sociais, onde fãs e amigos têm prestado homenagens.

Seu último lançamento foi a música Não faz Sentido, em novembro do ano passado, em parceria com a dupla Roniel e Rafael.