Prefeitura prepara noite especial para celebrar o Dia das Mães na Zona Sul

Por Helen Paiva

Publicada em 09/05/2026 às 10h52

A Praça do Abobrão, na Zona Sul de Porto Velho, vai receber neste sábado (09), a partir das 17h, uma programação especial em homenagem ao Dia das Mães. O evento, promovido pela Prefeitura de Porto Velho, promete reunir famílias, crianças e moradores da região em uma noite marcada por música, lazer, serviços gratuitos e muita convivência comunitária.

A festa contará com apresentações musicais, aula de zumba, espaço kids, sorteios, ações de saúde, empreendedorismo feminino e atividades voltadas para mães e crianças.

A proposta é transformar a praça em um ambiente acolhedor e cheio de vida, reforçando a presença da Prefeitura junto à comunidade da Zona Sul.

O secretário municipal da Semtel, Cássio Moura, destacou que a programação foi preparada para receber toda a família.

“Queremos que as famílias aproveitem esse momento juntas, ocupando a praça, participando das atividades e vivendo uma noite leve, alegre e pensada com muito carinho para as mães da nossa cidade”.

“Vai ser uma noite de alegria e integração para as famílias”, destacou o prefeito Léo Moraes

Para o prefeito Léo Moraes, o evento também é uma forma de valorizar as mães porto-velhenses e fortalecer os laços entre a comunidade.

“Mais do que uma comemoração, queremos proporcionar um momento especial para as mães e suas famílias. Vai ser uma noite de alegria, cuidado, integração e serviços gratuitos preparados para acolher a população da Zona Sul”, destacou o prefeito.

A expectativa é que o evento reúna moradores de diferentes bairros da região em uma grande celebração comunitária em homenagem ao Dia das Mães.

Todas as mamães e suas famílias estão convidadas a participar desse momento especial.

A partir das 17h na praça do Abobrão, Zona Sul da capital.