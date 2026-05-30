PS UNIR 2026 - UNIR convoca aprovados para matrícula em 5ª chamada no curso de Medicina

Por UNIR

Publicada em 30/05/2026 às 08h30

A Universidade Federal de Rondônia (UNIR) publicou nesta quinta-feira, 28 de maio, o edital de convocação unificado de 5ª chamada para matrícula no curso de Medicina, para ingresso no primeiro semestre letivo (2026.1). A convocação abrange as vagas de ações afirmativas, cotas e ampla concorrência ofertadas no PS UNIR 2026.

Também foi publicado o edital de 5ª convocação para as Bancas de Heteroidentificação, Validação e Verificação para os candidatos aprovados para as vagas de cotas e ações afirmativas.

Veja aqui a lista dos candidatos convocados para as bancas.

Como fazer a matrícula?

A matrícula deve ser realizada exclusivamente de forma on-line, no período de 29 a 31 de maio, pelo Portal processoseletivodiscent e.unir.br/discente.

Os candidatos devem enviar a documentação exigida conforme orientações do edital de convocação. Para acessar o sistema, deverá utilizar o CPF como login e a mesma senha cadastrada no momento da inscrição no processo seletivo.

Veja aqui o tutorial de matrícula com instruções de acesso e envio da documentação.

Homologação das matrículas e recursos

Caso sejam identificadas pendências durante a análise preliminar, o candidato deverá reenviar os documentos (ressubmissão) entre os dias 3 a 4 de junho.

O resultado preliminar das análises de matrícula e das bancas de heteroidentificação será disponibilizado ao candidato no Portal de Matrículas, no dia 9 de junho. No caso de matrícula indeferida (não homologada), o candidato poderá apresentar recurso no período de 10 a 11 de junho exclusivamente pelo sistema. O resultado da análise dos recursos será divulgado no dia 15 de junho.

Heteroidentificação

Paralelamente às matrículas também será realizada a etapa de heteroidentificação, além dos procedimentos de validação e verificação das informações prestadas pelos candidatos que concorrem às vagas de cotas e ações afirmativas em Medicina.

As bancas atuarão entre 1º e 2 de junho, por meio da análise da documentação exigida no ato da matrícula e de outros procedimentos detalhados na convocação.

Cronograma resumido – matrículas em 5ª chamada

Publicação da convocação: 28/05/2026

Envio de documentação: 29/05 a 31/05

Ressubmissão de documentos: 03/06 a 04/06

Análise final: 08/06

Homologação das matrículas: 09/06

Período de recursos: 10/06 a 11/06

Resultado dos recursos: 15/06

Aulas

Os candidatos que tiverem a matrícula homologada ingressarão nos cursos no primeiro semestre letivo deste ano (2026.1), que já está em andamento, conforme o calendário acadêmico da UNIR.

Após a realização da matrícula, o aluno deverá procurar a coordenação do seu curso para mais informações. Veja aqui a lista dos cursos de graduação da UNIR com seus respectivos sites e canais de contato.

Atendimento ao candidato

Dúvidas sobre o processo seletivo, matrícula ou outras etapas podem ser esclarecidas pelo Serviço de Orientação ao Usuário (SOU UNIR), pelo WhatsApp: (69) 2182-2016 ou e-mail: [email protected].

Mais informações sobre o processo seletivo estão disponíveis no Portal de Editais da UNIR, com acesso a todos os documentos referentes ao PS UNIR 2026.