Professor Nazareno, o mais polêmico do Norte, escreve: E se a Terra for mesmo plana?

Por Professor Nazareno

Publicada em 11/05/2026 às 08h00

Este ano de 2026 haverá eleições no Brasil para vários cargos. De Presidente da República, passando por governadores, deputados estaduais, deputados federais e até para dois terços do Senado, os brasileiros vão escolher nas urnas eletrônicas todos os seus candidatos. Como ainda faltam mais de cinco meses até o pleito, os respectivos candidatos ainda não foram devidamente escolhidos nas convenções dos partidos. Mas as pesquisas eleitorais já estão a todo vapor. Fala-se até que Flávio Bolsonaro, da extrema-direita e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, ganhará o pleito para presidente e se tornará o próximo mandatário do país. E não será a primeira vez que a extrema-direita governará o Brasil. Dos 526 anos de nossa triste História, o PT e a esquerda governaram por exatos 18 anos, enquanto a elite conservadora esteve nos governando por pelo menos 508 anos.

Com a volta triunfante da extrema-direita ao poder de forma lícita e democrática por meio de sufrágio universal, de urnas eletrônicas e da vontade absoluta da maioria dos nossos eleitores, esperam-se algumas mudanças na rotina de todos os brasileiros. Pra começo de conversa, o salário mínimo vigente no país será congelado por pelo menos seis anos consecutivos. Funcionários públicos de todas as esferas não terão mais a estabilidade em seus empregos e os aposentados deixarão de receber reajustes em seus vencimentos. Todos os auxílios sociais como bolsa família, bolsa gás, bolsa isso e bolsa aquilo serão reduzidos sumariamente. O número de pessoas trabalhando com a carteira assinada terá que ser sempre muito maior do que aqueles cidadãos que recebem auxílios governamentais. Porém, as mudanças não serão apenas verificadas nos programas sociais.

No novo governo não haverá mais STF e nem também Ministério Público e o novo Congresso Nacional, que elegeu praticamente só deputados e senadores da direita e da extrema-direita, será, por vontade própria, totalmente submisso ao Poder Executivo. Já no primeiro ano de mandato será redigida uma nova Constituição para alinhavar os desejos e as vontades não só da classe política recém eleita, mas de todos os brasileiros que, felizes, elegeram o novo governo do país. O ensino será totalmente modificado no país inteiro. Em disciplinas como Geografia, por exemplo, será ensinado que a Terra é plana e que é o sol que gira em redor desse inusitado planeta e não o contrário. Paulo Freire será banido das universidades públicas, que serão fechadas e em História será ensinado que a Revolução de 1964 foi um marco do nosso progresso e desenvolvimento.

No novo cenário a partir de 2027, o Brasil não mais fará negócios com a China e as relações com os EUA e Israel serão plenas e garantirão a soberania deles em detrimento da nossa. Qualquer cidadão que ousar criticar o sionismo ou a política externa norte-americana será punido. Não haverá mais partidos de esquerda muito menos socialistas ou comunistas. O DOI-CODI, tortura e censura voltarão. Em Rondônia, que deu mais de 90 por cento dos votos aos novos governantes, serão criados hospitais “Built to Suit” de mentirinha e o pedágio da BR-364 será aumentado em 200 ou 300 por cento. As cidades brasileiras não terão mais pobres e a “fila do osso” será restaurada em todas as capitais. A BR-319 vai ser totalmente asfaltada e o rio Madeira será reaberto para o garimpo com mercúrio. Voltará o “dia do fogo” e a maioria dos povos originários será extinta e o Estado não será mais laico. E depois disso tudo, só posso dizer, calado: seja bem-vindo, Flávio!

*Foi Professor em Porto Velho.