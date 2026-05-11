Semed divulga resultado parcial do processo selitivo destinado a contratação de profissionais da educação

Por Assessoria

Publicada em 11/05/2026 às 08h22

O MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA/RO, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei Complementar nº 325/2023 e na Lei Complementar nº 290/2019, torna pública a homologação do resultado parcial do Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação temporária de profissionais para atuarem na áreada educação.

tivo lá você tem todas as informações da sua inscrição e o parecer que a comissão lhe atribuiu.