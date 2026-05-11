Por FFER

Publicada em 11/05/2026 às 08h34

Após mais um fim de semana de jogos decisivos pelo Rondoniense Sub-15 e Sub-17 foram definidos os semifinalistas da competição, pelo sub-15 o Gazin Porto Velho bateu o Rondoniense por 1 a 0 e avançou, Pimentense venceu por 2 a 0 o Atlético Cacoal, Ji-Paraná bateu o Rolim de Moura por 3 a 1 e o Espigão goleou o Brazuca por 4 a 1. Com esses resultados as semifinais ficaram assim: Gazin Porto Velho x Ji-Paraná e Espigão x Pimentense.

Na categoria do Rondoniense Sub-17, o Espigão bateu o Itapuense por 1 a 0, o Vilhena venceu o Sport Genus por 6 a 3, o Ji-Paraná goleou o Rolim de Moura por 6 a 0 e o Brazuca bateu o Rondoniense por 3 a 1. Com esses resultados as semifinais serão disputadas pelo Brazuca que recebe o Ji-Paraná e o Vilhena enfrentando o Espigão.