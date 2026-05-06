PRF apreende mais de 30 kg de cocaína durante fiscalização na BR-364

Por PRF-RO

Publicada em 06/05/2026 às 09h00

Rondônia, 05 de maio de 2026 - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia apreendeu, na manhã de ontem (04), 30,80 kg de substância análoga à cocaína no KM 352 da BR-364, município de Ji-Paraná/RO.

Ação ocorreu por volta das 10h00, quando um veículo de passeio realizou manobra perigosa para adentrar em perímetro rural, o que ensejou a abordagem para averiguação da conduta suspeita. Uma vez dada a ordem de parada, esta foi prontamente atendida, e, durante os procedimentos de fiscalização, constatou-se que o motorista transportava entorpecentes no veículo.

Foram localizados, no porta-malas, dois sacos contendo substância entorpecente análoga à pasta base de cocaína. Em razão dos fatos, o motorista foi preso em flagrante e responderá pelo cometimento, em tese, do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas.

O suspeito, o veículo e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Ji-Paraná/RO para os demais procedimentos cabíveis.