Presidente do SINJUR realiza visita institucional ao procurador Kherson Maciel no Tribunal de Justiça de Rondônia-TJRO

Por SINJUR

Publicada em 14/05/2026 às 08h19

O presidente do Sinjur, André Coelho, realizou na manhã desta quarta-feira (13) uma visita institucional ao procurador do Estado de Rondônia, Kherson Maciel Gomes Soares, no Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), para tratar de assuntos de interesse dos servidores do Poder Judiciário.

Durante o encontro, foram debatidas pautas relacionadas à categoria, além do fortalecimento do diálogo institucional entre o sindicato e representantes do sistema de Justiça.

Kherson Maciel Gomes Soares é o Diretor da Procuradoria junto ao Tribunal de Justiça de Rondônia (PGE-TJ/RO), atuando na defesa dos interesses do Estado no âmbito do TJRO e participando de agendas institucionais e discussões estratégicas junto à administração do Judiciário estadual.

O procurador também exerce a função de membro substituto (classe Jurista) do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO) no biênio de 25 de julho de 2025 a 24 de julho de 2027.

O Sinjur destacou que segue mantendo diálogo permanente com instituições e autoridades em busca do fortalecimento das pautas de interesse dos servidores do Judiciário rondoniense.