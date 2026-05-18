Porto Velho intensifica ações contra às queimadas; dados do Inpe mostram redução de 79,2% nos focos de incêndio entre janeiro e maio de 2026

Por Sema

Publicada em 18/05/2026 às 08h25

Porto Velho registrou uma redução significativa nos índices de queimadas e incêndios nos primeiros cinco meses de 2026 em comparação com o mesmo período de 2025. Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), por meio do Programa Queimadas.

Entre janeiro e maio de 2025, o município contabilizou 106 focos de queimadas. No mesmo período de 2026, o número caiu para 22 focos, o que representa uma redução de 79,2%. No comparativo entre 2024 e 2025, a poluição atmosférica em Porto Velho teve queda de 60%.

Cenário de risco

Em 2024, a situação foi agravada por eventos extremos, como o El Niño, que provocou forte estiagem e ampliou o risco de incêndios, segundo a Agência Nacional de Águas (ANA). Na ocasião, a capital ficou encoberta pela fumaça, o que prejudicou o meio ambiente, a navegação no rio Madeira e causou diversas doenças respiratórias na população.

Neste ano, a influência de fenômenos como o El Niño pode agravar ainda mais o cenário, com elevação das temperaturas e prolongamento dos períodos de baixa umidade. Essas condições favorecem o ressecamento da cobertura vegetal e aumentam o risco de queimadas urbanas, rurais e incêndios florestais. A combinação entre seca severa, calor intenso e ação humana irregular amplia a possibilidade de crescimento dos focos de incêndio, especialmente em áreas de expansão urbana, terrenos baldios, comunidades rurais e regiões próximas a áreas de preservação ambiental.

Medidas de prevenção

Para prevenir e reduzir os impactos da poluição atmosférica, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) vem implementando ações articuladas desde o início de maio. Entre as medidas adotadas estão:

• Criação de comitê que permite monitoramento em tempo real da estiagem e resposta rápida a queimadas, em parceria com Setic e Ciop;

• Intensificação de vistorias para coibir queimadas, desmatamento e descarte irregular de resíduos;

• Orientação e educação ambiental em escolas;

• Realização de aceiros em vias públicas (limpeza de material inflamável como folhas secas, galhos e vegetação rasteira);

• Fiscalização e conscientização da população quanto à proibição de queimadas;

• Contratação de organização especializada em combate a incêndios.

O secretário da Sema, Arthur Borin, enfatizou que a participação da sociedade é essencial. “Denunciar queimadas ilegais e adotar medidas preventivas são atitudes fundamentais para proteger Porto Velho durante o inverno amazônico. Neste período, planejamento, responsabilidade ambiental e ação conjunta entre poder público e comunidade serão decisivos para minimizar os impactos da seca e preservar a qualidade de vida no município.”

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destacou que o trabalho preventivo realizado pela gestão municipal é fundamental para evitar que a capital enfrente novamente os impactos severos registrados em anos anteriores. “Estamos atuando de forma integrada, com fiscalização, monitoramento e conscientização da população para reduzir os focos de queimadas e proteger a saúde da nossa população. Cuidar do meio ambiente também é cuidar das pessoas e garantir mais qualidade de vida para todos”.

Canais para denúncias

Denúncias sobre queimadas, descarte inadequado de resíduos e demais práticas que possam provocar incêndios podem ser feitas pelo WhatsApp (69) 98423-4092 ou presencialmente na rua General Osório, nº 81, Centro, das 8h às 14h.