O TEMPO E A TEMPERATURA: chuvas continuam em grande parte do Norte nesta quinta-feira (14)

Por Sophia Stein

Publicada em 14/05/2026 às 07h50

A previsão do tempo para a Região Norte nesta quinta-feira (14), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), indica pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas no Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia e Amapá. Possibilidade de chuva na microrregião do Bico do Papagaio, no Tocantins.

Já no Acre e demais regiões do Tocantins, variação entre muitas e poucas nuvens.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 19°C em Rio Branco. A máxima pode chegar a 33°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 35% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).