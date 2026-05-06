Jovens são atacados a tiros em quitinete no Centro de Chupinguaia

Por rotapolicialnews.com

Publicada em 06/05/2026 às 08h50

Na noite desta terça-feira, 05 de Maio de 2026, um ataque a tiros foi registrado em uma quitinete localizada na região central de Chupinguaia (RO), deixando dois homens e uma mulher baleados.

De acordo com as primeiras informações, as vítimas estavam deitadas no interior do imóvel quando o local foi invadido por atiradores, que efetuaram diversos disparos.

Um dos feridos foi identificado como Renatan de 17 anos, que teria sido o primeiro a ser transferido do Hospital Municipal de Chupinguaia para o pronto-socorro do Hospital Regional de Vilhena, em estado grave, com pelo menos três perfurações por arma de fogo. Ele foi atingido no tórax e perna.

As outras vítimas foram identificadas preliminarmente como Alexandre , atingido no tórax, também em estado grave, e uma mulher chamada Joise, atingida na perna, apresentando fratura de fêmur.

Equipes de ambulâncias de Chupinguaia e Guaporé realizaram o socorro inicial, encaminhando os feridos ao hospital de Chupinguaia. Devido à gravidade dos casos, todos foram posteriormente transferidos para o pronto-socorro do Hospital Regional de Vilhena.

A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da perícia técnica da Polícia Técnico-Científica (POLITEC), enquanto a Polícia Civil deverá conduzir as investigações para identificar os autores e esclarecer a motivação do atentado.

A reportagem segue acompanhando o caso e novas informações poderão ser divulgadas a qualquer momento.