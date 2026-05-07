Investimento do deputado Ezequiel Neiva eleva produção rural em Campo Novo de Rondônia

Por Alexandre Almeida

Publicada em 07/05/2026 às 08h20

Recentemente, Ezequiel Neiva esteve na Associação Terra Roxa (Foto: Nilson Nascimento / Assessoria parlamentar)

A agricultura familiar segue como uma das principais marcas do mandato do deputado estadual Ezequiel Neiva (PL) por todo estado. Em mais uma ação voltada ao fortalecimento do setor, a Associação Terra Roxa foi contemplada com uma plantadeira e uma carreta basculante, adquiridas por meio de emenda parlamentar, para o município de Campo Novo de Rondônia.

Produtor Rubens Sardinha contou com o apoio do mandato do deputado estadual Ezequiel Neiva (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)

A conquista atende a uma solicitação do ex-vereador Miro, com apoio dos vereadores Thiago dos Três Coqueiros (Podemos) e Patrick Hellmann (PP). O objetivo da ação é de garantir melhores condições de trabalho aos produtores rurais da região e ampliar a capacidade produtiva das famílias associadas.

A entrega dos equipamentos foi comemorada por lideranças locais e pelos integrantes da associação. O vereador Patrick Hellmann destacou a parceria com o parlamentar. “A parceria com o deputado Ezequiel Neiva tem sido fundamental para o desenvolvimento de Campo Novo de Rondônia. Como vereador, sou grato, pois todos os compromissos firmados com o município foram honrados”, afirmou.

O presidente da Associação Terra Roxa, Rubens Silva Sardinha, ressaltou a importância dos implementos para o dia a dia dos produtores. “Esses equipamentos fizeram muita diferença. Antes não tínhamos plantadeira, o que dificultava a produção. Sem plantar, não há colheita. Agora, conseguimos produzir melhor e com mais eficiência”, explicou.

Com 52 sócios, a associação reúne pequenos produtores que dependem diretamente da agricultura para garantir renda e sustento. Segundo Ezequiel Neiva, ações como essa são essenciais para o desenvolvimento do setor. “Atendemos ao pedido das lideranças locais para assegurar que esses produtores tivessem acesso a equipamentos fundamentais. Isso contribui diretamente para o aumento da produção e o fortalecimento da economia rural”, destacou.

O parlamentar reforçou ainda que a agricultura familiar continuará sendo prioridade em seu mandato. “Nosso trabalho é voltado para quem produz e movimenta a economia do campo. Seguiremos atuando em parceria com associações e lideranças para levar mais investimentos e oportunidades aos produtores rurais”, concluiu.

Foto: Alexandre Almeida e Nilson Nascimento