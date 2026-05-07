Filho é preso após agredir a própria mãe e tentar matá-la com faca

Por rondoniatual.com

Publicada em 07/05/2026 às 08h40

Na manhã desta quarta-feira (06), um caso de extrema violência doméstica chocou moradores do bairro Novo Ji-Paraná. Um homem foi preso após agredir brutalmente a própria mãe com socos e pontapés, além de, segundo relatos de vizinhos, tentar contra a vida da vítima utilizando uma faca.

De acordo com informações apuradas no local, o suspeito apresentava comportamento alterado, possivelmente sob efeito de entorpecentes. Ainda conforme a vizinhança, ele já vinha praticando furtos dentro do imóvel, subtraindo objetos da residência onde vivia com a mãe.

Diante da gravidade da situação, a Polícia Militar foi acionada e rapidamente compareceu ao local, realizando a prisão do agressor. Ele foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde ficou à disposição da Justiça.