Vitória na AROM fortalece projeto de Marcos Rogério, Léo precisa ficar atento e Bolsonaristas expõem desorganização no PL

Por Herbert Lins

Publicada em 07/05/2026 às 08h59

A quebra constante de fidelidade partidária enfraquece a confiança no político e transforma a política em um espaço de interesses pessoais

CARO LEITOR, a fidelidade partidária é um dos pilares fundamentais da democracia representativa, pois fortalece a coerência política e o respeito à vontade do eleitor. Quando um cidadão vota em um candidato, ele também escolhe um conjunto de ideias, princípios e compromissos defendidos pelo partido político ao qual aquele representante pertence. A quebra constante de fidelidade partidária enfraquece a confiança no político e transforma a política em um espaço de interesses pessoais. Uma trajetória política marcada por constantes mudanças de legenda; o eleitor muitas vezes se sente traído e desorientado. A fidelidade partidária não significa obediência cega, mas compromisso com valores e propostas assumidas perante a sociedade. Além disso, ela evita o oportunismo político em períodos eleitorais e fortalece a identidade ideológica dos partidos.

Fidelidade

Quando há fidelidade partidária, o debate político se torna mais transparente e previsível. Isso permite que a população cobre resultados com mais clareza e consciência. Portanto, defender a fidelidade partidária é defender a seriedade da política e o respeito à democracia.

Desafio

A fidelidade partidária ainda é um desafio para os partidos, em especial para o PL e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ). Esse último sempre defendeu a filiação de quadros partidários alinhados à direita.

Nanico

Como hoje é dia de #tbt, vamos relembrar as eleições de 2018. Nesse referido pleito, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) concorreu e ganhou a Presidência da República pelo nanico PSL. Com ele, levou 52 deputados federais e 4 senadores pela legenda nanica a ocupar espaços de poder.

Ficaram

Para ilustrar como exemplo de infidelidade partidária, a ex-deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) e o ex-deputado federal Julian Lemos (PSL-PB), após eleitos na onda Bolsonaro, entraram em rota de colisão e abandonaram o bolsonarismo. Resultado: ficaram sem mandato.

Críticas

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro sempre fez críticas aos infiéis ao seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ), bem como a mandatários do PL que ficam flertando com governos e forças políticas não alinhadas ao bolsonarismo.

Fidelidade

O presidenciável, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), defende a fidelidade partidária como forma de fortalecer o PL e fazer da legenda referência como partido de direita no Brasil. O compromisso de Flávio é tão grande com o PL que ele o exalta como sendo essencial para dar continuidade ao “projeto de resgate do Brasil”.

Cobrou

Recentemente, o pré-candidato a senador, agropecuarista Bruno do Bolsonaro Scheid (PL), cobrou a fidelidade dos pré-candidatos a deputados estaduais e federais do PL à chapa majoritária da legenda bolsonarista.

Defende

O pré-candidato a senador, agropecuarista Bruno do Bolsonaro Scheid (PL), defende o alinhamento político total dos candidatos proporcionais do PL à chapa majoritária encabeçada pelo pré-candidato a governador Marcos Rogério (PL) e seu correligionário de disputa ao Senado, o pré-candidato a senador Fernando Máximo (PL).

Vitorioso

Os números do resultado eleitoral da eleição da Associação Rondoniense dos Municípios (AROM) dizem muito sobre o que pode acontecer no próximo pleito eleitoral de outubro. O pré-candidato a governador, senador Marcos Rogério (PL), é o grande vitorioso por tabela.

Perdedor

O grande perdedor da eleição da Associação Rondoniense dos Municípios (AROM) é o governador Coronel Marcos Rocha (PSD) e o seu staff político, bem como o ex-senador Expedito Júnior e o pré-candidato a governador Adailton Fúria (PSD).

Venceu

O prefeito de Nova Mamoré, Marcélio Brasileiro (PL), venceu ontem (06) a eleição para a presidência da Associação Rondoniense dos Municípios (AROM) por 26 a 21 votos contra o seu concorrente, o prefeito de São Felipe do Oeste, Ney da Paiol.

Ligado

Marcélio Brasileiro é o coordenador geral da campanha do candidato Marcos Rogério (PL). Já Ney da Paiol está ligado ao projeto político da pré-candidatura de governador de Adailton Fúria (PSD). A vitória de Marcélio para presidir a AROM representa a primeira derrota política para o governador Coronel Marcos Rocha (PSD) em ano eleitoral.

Vitória

A vitória de Marcélio Brasileiro (PL) para presidir a AROM com apoio de 26 prefeitos revela a quantidade de prefeitos envolvidos no projeto de pré-candidatura do senador Marcos Rogério (PL) ao governo de Rondônia. Os adversários que se cuidem.

Doutor I

O prefeito de Nova Mamoré, Marcélio Brasileiro (PL), é professor doutor efetivo na Unir. A sua vitória na AROM serve de inspiração para reescrever a novela global "Salvador da Pátria", de autoria de Lauro César Muniz, com o doutor derrotando o matuto.

Doutor II

Na novela "Salvador da Pátria", da Rede Globo, o personagem matuto e boia-fria Sassá Mutema vence o deputado federal conservador Severo Toledo Blanco. No caso de Rondônia, o doutor vence o matuto.

Conquista

A vitória de Marcélio Brasileiro (PL) para presidir a AROM é uma conquista muito grande para Nova Mamoré. Marcélio mostrou o quanto ele é organizado, focado, determinado, obstinado e demonstrou capacidade de articulação em escala estadual.

Mães

O deputado estadual Cirone Deiró (União) e a sua esposa, Noeli Deiró, apoiam a realização da Semana de Mães Atípicas em Cacoal. O evento conta com uma programação extensa de atenção social e de promoção à saúde.

Atento

O prefeito Léo Moraes (Podemos) precisa ficar atento ao serviço de coleta de lixo, limpeza urbana e alagações. Problemas crônicos para a atual gestão resolver frente ao Prédio do Relógio.

Acumular

Porto Velho voltou a registrar problemas na coleta de lixo poucas semanas após a troca da empresa responsável pelo serviço na capital. A empresa Sistemma Serviços Urbanos, com quantidade de caminhões insuficientes, deixa acumular lixo nas lixeiras e calçadas da cidade.

Metade

Já a empresa MB LTDA não está conseguindo manter a cidade limpa e o paisagismo bem cuidado. O mato e a sujeira tomam conta das principais avenidas da capital. Além disso, serviços de podas e roçagens ficam pela metade.

Promessa

As alagações não serão resolvidas com pequenos tubos lineares. É preciso investir pesado em obras de macrodrenagem, limpeza e dragagem dos igarapés e canais. O prefeito Léo Moraes (Podemos) precisa carrear recursos para obras de infraestrutura para cumprir sua principal promessa de campanha, acabar com as alagações na capital.

Pedido

O presidente da Câmara Municipal de Porto Velho (CMPV), vereador Gedeão Negreiros (PSDB), protocolou pedido de providência à Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEINFRA) para intervir e promover a recuperação de diversas vias não pavimentadas.

Execute

O vereador Gedeão Negreiros (PSDB) deseja que a SEINFRA da PMPV execute serviços essenciais de limpeza e cascalhamento em sete importantes vias de acesso: Ramal da Fortuna, Ramal Bacia Leiteira, Ramal Piquiá, Ramal Bom Jesus, Ramal São João Batista, Ramal do Boto e Ramal da Alegria.

Posse

Na tarde de ontem (06), tomou posse na Câmara Municipal de Nova Mamoré, o primeiro suplente de vereador, Nilson Alves de Sousa, conhecido como Abílio Baiano. A posse foi formalizada em cumprimento à decisão judicial proferida no processo nº 7000802-07.2026.8.22.0024, que assegurou o direito do primeiro suplente de assumir o cargo na atual legislatura.

Sério

Falando sério, as críticas do clã Bolsonaro, seja reservada ou publicamente, mostram que o Partido Liberal carece de disciplina partidária, o que é observado em legendas como o PT e o PSOL. O crescimento repentino do PL pode explicar a falta de disciplina de seus membros e a infidelidade partidária por receber políticos de outras legendas sem estabelecer critérios prévios.

Professor Me. Herbert Lins – DRT 1143 / Samuel Ribeiro – Marketólogo