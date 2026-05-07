China condena à morte dois ex-ministros da Defesa

Por G1

Publicada em 07/05/2026 às 10h06

Um tribunal militar chinês condenou à morte dois ex-ministros da Defesa, informou a mídia estatal nesta quinta-feira (7). As autoridades são acusadas de corrupção e foram submetidos à pena de morte com suspensão de dois anos.

As penas de Wei Fenghe e Li Shangfu serão “comutadas para prisão perpétua” após o período de suspensão de dois anos, informou a agência estatal Xinhua.

A pena de morte com suspensão é uma forma de condenação que possui um período de carência até a execução. Durante esse hiato, o comportamento dos condenados é avaliado. Caso Fenghe e Shangfu não sejam condenados por novos crimes considerados graves, sua pena de morte é revogada e transformada em perpétua.

A dupla também era ex-membro da poderosa Comissão Militar Central da China, que supervisiona as forças armadas.

Wei Fenghe e Li Shangfu estão entre as autoridades de Defesa chinesas demitidas pelo presidente Xi Jinping em um amplo expurgo no alto comando militar do país desde janeiro. Ainda não se sabe tantos detalhes sobre essa onda de demissões por conta do caráter fechado do regime chinês, porém elas ocorreram por conta de uma possível insatisfação de Xi com os militares do país em um momento que Pequim quer aumentar a pressão sobre Taiwan com ameaças de tomar a ilha.