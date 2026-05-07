Empregabilidade e inclusão: Porto Velho fortalece políticas públicas de trabalho e amplia oportunidades para famílias

Por Semias

Publicada em 07/05/2026 às 10h56

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), participou, nos dias 5 e 6, da programação da Semana do Trabalhador e da Trabalhadora, promovida pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A ação em Porto Velho foi realizada pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Rondônia.

Durante a programação, foi realizada uma roda de conversa coordenada pela Superintendência Regional do Trabalho, representada pela superintendente Tereza Janete, com a participação de representantes sindicais. O encontro proporcionou um diálogo qualificado sobre as Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda, destacando a importância da ampliação de oportunidades e do fortalecimento do emprego formal.

Na ocasião, o gerente de empregabilidade, Walter Pinheiro Rodrigues, do Departamento de Acessibilidade e Inclusão da Semias, apresentou o programa ACESSUAS Trabalho, que será operacionalizado pela Secretaria. A iniciativa foi destacada como estratégica para ampliar o acesso ao mercado de trabalho, especialmente para pessoas em situação de vulnerabilidade social e pessoas com deficiência (PCDs), por meio de ações de orientação, qualificação e encaminhamento para oportunidades de inclusão produtiva.

“O momento reforçou o compromisso das instituições envolvidas com a construção de políticas públicas mais inclusivas, capazes de gerar autonomia, dignidade e desenvolvimento social para a população”, destacou a diretora de Inclusão, Acessibilidade e Direitos Humanos da Semias, Lidiane Silva dos Santos.

O prefeito Léo Moraes ressaltou a importância de fortalecer ações voltadas à inclusão e geração de oportunidades no município. “Nosso compromisso é construir uma cidade mais inclusiva, onde todas as pessoas tenham acesso à qualificação, emprego e dignidade. Estamos trabalhando para ampliar oportunidades e garantir mais autonomia para quem mais precisa”.

MÃES ATÍPICAS

A participação de mães atípicas empreendedoras marcou de forma significativa a programação da Semana do Trabalhador, em uma ação realizada em parceria com a Semias.

O momento evidenciou a força, a criatividade e a resiliência dessas mulheres, que conciliam o cuidado com filhos com deficiência ou necessidades específicas com a geração de renda por meio do empreendedorismo.

Durante o evento, as participantes tiveram a oportunidade de expor seus produtos, compartilhar experiências e fortalecer redes de apoio, além de receber orientações sobre inclusão produtiva, acesso a políticas públicas e estratégias para ampliação de seus negócios.

“A iniciativa reforça o compromisso da Semias com a promoção da inclusão social e econômica, valorizando o protagonismo das mães atípicas e incentivando caminhos que possibilitem autonomia, dignidade e oportunidades no mundo do trabalho”, disse a secretária adjunta da Semias, Tércia Marília.