Manutenção em 59 quilômetros da RO-470 melhora tráfego entre BR-364 e Mirante da Serra

Por Antonia Lima

Publicada em 07/05/2026 às 11h05

Com o objetivo de garantir mais segurança e trafegabilidade aos usuários, o governo de Rondônia está executando os serviços de manutenção asfáltica na RO-470, rodovia que liga a BR-364 ao município de Nova União. Ao todo, 59,06 quilômetros de extensão estão recebendo as intervenções do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) melhorando as condições de tráfego para quem utiliza a via diariamente.

Os serviços já contemplaram o trecho entre Mirante da Serra e Nova União e as equipes seguem atuando no trecho que liga Nova União à BR-364, com aproximadamente 20 quilômetros para finalizar todo o percurso.

Os trabalhos estão sendo realizados pela equipe itinerante da Coordenadoria de Usinas de Asfalto (Cousa), que atua na recuperação de trechos, aplicação de massa asfáltica em pontos essenciais e correções para manter a durabilidade da pista. As ações também contribuem para reduzir custos com manutenção de veículos e diminuir o tempo de deslocamento, especialmente para produtores rurais e transportadores que dependem da via para o escoamento da produção.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o trabalho de recuperação das rodovias, garantem mais segurança para a população e melhores condições para o desenvolvimento econômico. “Os investimentos em infraestrutura refletem diretamente no crescimento do estado. A RO-470 é fundamental para a região e, essas melhorias trazem mais eficiência para quem produz e precisa se deslocar”, salientou.

O diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes, enfatizou o caráter preventivo e duradouro das intervenções. “Não se trata apenas de corrigir a malha viária, mas de preservar a rodovia como um todo. Esse tipo de manutenção prolonga a vida útil do asfalto e evita danos maiores no futuro, garantindo um tráfego mais seguro e estável.”

Segundo o coordenador da Cousa, Lucas Albuquerque, o trabalho segue um planejamento técnico que prioriza os trechos que mais precisam. “As equipes estão atuando de forma intensiva, com foco na recuperação da capacidade da pista. Nosso objetivo é entregar uma rodovia em melhores condições, oferecendo mais conforto ao usuário e maior resistência ao pavimento”, destacou