Escola de Alto Alegre recebe reforma geral com apoio do deputado Cirone Deiró

Por Eli Batista

Publicada em 07/05/2026 às 10h47

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Euzébio de Queiroz, do município de Alto Alegre dos Parecis, passará por uma reforma geral, com recursos viabilizados pelo deputado estadual Cirone Deiró, junto ao Governo do Estado. “Estamos trabalhando em parceria com o vereador Sidney Buguin e com o governador, coronel Marcos Rocha, para continuar atendendo as necessidades da população de Alto Alegre”, disse Cirone.

O dinheiro, R$ 500 mil, já está na conta da Prefeitura. Além de reforma geral, do piso ao teto, a escola receberá uma rampa de acessibilidade. “Estamos em busca desses recursos desde o ano passado e hoje, com o apoio do deputado Cirone e do governador Marcos Rocha, podemos dar essa boa notícia aos alunos, pais e servidores da escola”, disse o vereador Buguin.

O diretor da escola, Adauto Costa da Silva, disse que a reforma da escola é uma obra esperada por toda a comunidade local. “Agradecemos o vereador, o deputado e o governador, por garantir essa conquista”, disse.

Segundo Sidney Buguin, além dos R$ 500 mil para a reforma da escola, o deputado acaba de destinar também R$ 40 mil para fortalecer o esporte local.

Entre as ações de Cirone Deiró, em favor de Alto Alegre dos Parecis, estão investimentos em reforma e ampliação de escolas, aquisição de equipamentos, materiais e ônibus escolar, de tubos metálicos para as estradas rurais, iluminação pública, rouparia de uso hospitalar e material esportivo. Os recursos ultrapassam o valor de R$ 4 milhões.