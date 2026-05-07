Governo de Rondônia abre inscrições para intercâmbio acadêmico nos Estados Unidos

Por Ananda Carvalho

Publicada em 07/05/2026 às 11h34

O governo de Rondônia abriu, na terça-feira (6), as inscrições para o Programa de Intercâmbio Rondônia, que vai selecionar estudantes da rede estaduapara uma imersão acadêmica no New Mexico Military Institute (NMMI), nos Estados Unidos da América (EUA). As inscrições devem ser realizadas de forma online, por meio de formulário eletrônico, disponibilizado no site da Secretaria de Estado da Educação (Seduc).

O programa é destinado aos estudantes regularmente matriculados no Ensino Médio dos Colégios Tiradentes da Polícia Militar e do Colégio Militar Dom Pedro II do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia. O processo seletivo inclui análise de desempenho acadêmico, avaliação de proficiência em língua inglesa e entrevista com banca avaliadora. O intercâmbio terá duração de 6 meses, com despesas custeadas pelo governo de Rondônia, incluindo passagens aéreas, taxas acadêmicas, alojamento, alimentação e seguro saúde internacional.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o programa representa um avanço na política de internacionalização da educação básica no estado. “Estamos proporcionando aos estudantes da rede estadual acesso às experiências acadêmicas globais, que contribuirão para o desenvolvimento de competências fundamentais para o futuro educacional e profissional”, salientou.

O secretário de Estado da Educação, Massud Jorge Badra Neto, ressaltou que a iniciativa fortalece o acesso de estudantes da rede pública a experiências internacionais de excelência. “Estamos promovendo oportunidades que ampliam horizontes acadêmicos e profissionais para os estudantes, fortalecendo a educação pública do estado.”

Segundo a coordenadora de Educação Básica da Seduc, Daniele Braga Brasil, o programa foi estruturado para promover formação integral e desenvolvimento intercultural dos participantes. “A iniciativa busca fortalecer competências acadêmicas, linguísticas e socioemocionais, preparando os estudantes para atuar em ambientes educacionais internacionais com excelência e responsabilidade”, destacou.

FORMAÇÃO LINGUÍSTICA

Conforme o projeto institucional, antes da viagem os estudantes participarão de formação linguística, acadêmica e intercultural. Após o retorno ao Brasil, os participantes também atuarão como multiplicadores das experiências vivenciadas, contribuindo com ações e projetos na rede estadual de ensino.