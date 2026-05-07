Acolhimento e autoestima marcam entrega de lenços para mulheres em tratamento contra o câncer

Por Jhon Silva

Publicada em 07/05/2026 às 11h37

Claudia De Souza, cabeleireira e moradora de Jaru, carrega no olhar a força de quem aprendeu a enfrentar a dor sem deixar a esperança desaparecer. Há quase um ano em tratamento no Hospital do Amor, ela encontrou na Pousada Esperança um lugar de acolhimento durante uma das fases mais difíceis da vida. Mas foi em um simples lenço que Claudia reencontrou algo que o tratamento quase levou embora: a própria autoestima.

“Quando o cabelo cai, é um choque. Nem todo mundo consegue se olhar no espelho e sair de cabeça erguida. O lenço ajuda nisso. Quando a gente coloca, se sente mais confiante, mais forte. Parece que renova a autoestima.”

A emoção tomou conta da Pousada Esperança durante a entrega de mais de 300 lenços e batons arrecadados em uma campanha solidária realizada durante a caminhada do Outubro Rosa, realizada pela Prefeitura de Porto Velho. Parte das doações agora também vai compor o banco de lenços, coordenado por Solange Hiroshe, permitindo que outras mulheres em tratamento possam receber esse gesto de carinho e acolhimento.

Muito além de acessórios, os lenços carregam significado. Para muitas pacientes, representam coragem para enfrentar o espelho, voltar a sorrir e seguir lutando diariamente. A coordenadora municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, Anne Cleyanne, explicou que a ação nasceu justamente da necessidade de olhar para essas mulheres de forma mais humana e acolhedora.

“Muitas mulheres perdem os cabelos durante o tratamento e também não têm condições de comprar um lenço ou um cosmético. E a autoestima faz diferença em tudo. Quando elas colocam um lenço ou passam um batom, elas se sentem vivas, importantes e mais fortes para enfrentar esse momento.”

Segundo Anne, a campanha mobilizou dezenas de mulheres solidárias em Porto Velho e levou acolhimento para pacientes que enfrentam uma longa rotina de tratamento longe de casa.

“Hoje estamos entregando essas doações na Pousada Esperança, onde vivem cerca de 80 mulheres em tratamento contra o câncer. Algumas estão aqui há poucos meses, outras há anos. Então cada gesto de carinho faz diferença.”

Entre as mulheres acolhidas na pousada está Cristiane Soares, que há três anos enfrenta o tratamento contra o câncer. Para ela, receber um lenço é também receber dignidade e apoio em um momento delicado.

“Quando o cabelo cai, o lenço representa algo bom pra gente usar. Tem pessoas que não têm condições de comprar. Eu mesma, quando perdi meu cabelo na primeira quimioterapia, não tinha dinheiro para comprar um lenço. Depois minha família me ajudou. Então receber essa doação é muito importante.”

A ação emocionou pacientes, familiares e voluntários que participaram da entrega. Em meio à rotina de exames, consultas e tratamentos, pequenos gestos acabaram se transformando em grandes demonstrações de amor.

O prefeito Léo Moraes disse que iniciativas como essa ajudam a fortalecer não apenas o cuidado com a saúde, mas também o acolhimento emocional dessas mulheres.

“Cuidar das pessoas também é olhar para a dignidade, para a autoestima e para o lado humano de quem enfrenta uma batalha tão difícil. Cada lenço entregue aqui representa carinho, respeito e esperança para essas mulheres que lutam diariamente pela vida.”