Sílvia Cristina diz que há políticos sem “gabarito” prometendo “caçar ministros” do STF, revela acordo frustrado sobre pedágios e cobra ação do TRE contra fake news

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 07/05/2026 às 10h14

A deputada federal e pré-candidata ao Senado, Sílvia Cristina (PP), fez críticas ao uso político do debate envolvendo o Supremo Tribunal Federal, revelou bastidores da concessão da BR-364 e demonstrou preocupação com o avanço das fake news e da inteligência artificial nas eleições de 2026. As declarações ocorreram durante entrevista ao Podcast Resenha Política, apresentado pelo jornalista Robson Oliveira.

“Hoje a internet é só lacração.”

Ao comentar o ambiente político nas redes sociais, Sílvia afirmou que parte dos discursos envolvendo impeachment de ministros do STF estaria sendo utilizada apenas para gerar repercussão eleitoral. Segundo ela, há políticos prometendo “caçar ministro” sem possuir condições políticas ou institucionais para sustentar esse tipo de enfrentamento no Senado Federal. A parlamentar também afirmou que muitos desses agentes públicos possuem “rabo preso” e utilizam o tema apenas como “trampolim político”.

“Infelizmente, tem muitos que estão falando aí que vai fazer acontecer, mas não tem gabarito pra fazer isso. Então, é só conversa.”

Durante a entrevista, a deputada também fez revelações sobre os bastidores da concessão da BR-364 e da implantação dos pedágios na rodovia federal. Segundo Sílvia Cristina, a bancada federal de Rondônia teria participado de reuniões com o Ministério dos Transportes e com a Agência Nacional de Transportes Terrestres para discutir alterações no edital, especialmente em relação aos valores das tarifas e aos trechos de duplicação previstos.

“Nós conseguimos, de palavra, suspender o edital.”

A parlamentar afirmou que teria existido um “acordo de cavalheiros” para ampliar o debate antes da publicação definitiva do edital, mas que o compromisso não teria sido mantido pelo governo federal. Segundo ela, semanas depois das reuniões, o edital acabou sendo lançado mesmo diante das críticas da bancada rondoniense. Sílvia classificou os valores do pedágio como abusivos e afirmou que os trechos previstos para duplicação são insuficientes para atender a população do estado.

“Infelizmente o governo nos desrespeitou, nos atropelou, tratorou de verdade.”

Outro tema abordado na entrevista foi a preocupação com o ambiente digital durante as eleições de 2026. Sílvia Cristina afirmou que pretende buscar diálogo com o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia para discutir mecanismos de combate às fake news e ao uso da inteligência artificial em campanhas eleitorais. Segundo ela, conteúdos falsos disseminados rapidamente nas redes sociais podem causar danos irreversíveis antes mesmo de eventual punição judicial.

“Uma fake news bem feita pode dar um resultado muito negativo no final dessa história.”

A deputada também declarou que espera uma campanha “dura”, marcada por ataques virtuais e disputas intensas nas redes sociais. Segundo ela, o avanço da inteligência artificial tornou ainda mais difícil o combate à desinformação, principalmente em campanhas curtas. “O estrago já tá feito”, afirmou ao comentar a velocidade com que conteúdos falsos circulam durante períodos eleitorais.