Aos 96 anos, mãe de Michael Jackson vive longe dos holofotes

Por R7

Publicada em 07/05/2026 às 11h18

A matriarca da família Jackson, Katherine Jackson, completou 96 anos nesta segunda-feira (4), levando uma vida cada vez mais reservada nos Estados Unidos. Mãe do Rei do Pop, Michael Jackson, ela permanece como uma das figuras mais importantes por trás da trajetória do artista, mesmo longe da exposição pública.

Após décadas acompanhando de perto a ascensão, os desafios e o legado do filho, Katherine optou por uma rotina discreta, com raras aparições. Ainda assim, sua influência segue presente, especialmente na preservação da memória e da história da família Jackson.

Nascida em 4 de maio de 1930, no Alabama (EUA), Katherine Jackson é conhecida como a matriarca de uma das famílias mais icônicas da música mundial. Ao lado do marido, Joe Jackson, teve dez filhos e foi peça fundamental na formação artística deles.

Durante os primeiros anos do grupo The Jackson 5, ela atuou diretamente nos bastidores, criando figurinos e incentivando o talento musical dos filhos. Pianista e cantora, Katherine teve papel importante no desenvolvimento artístico de Michael, que sempre reconheceu a influência da mãe em sua formação.

Relação com Michael Jackson

A ligação entre Katherine e Michael sempre foi marcada por proximidade e apoio. Mesmo durante os períodos mais turbulentos da carreira do artista, ela permaneceu ao lado dele, inclusive em momentos de acusações e processos judiciais.

Após a morte de Michael, em 2009, Katherine assumiu a guarda dos netos Prince, Paris e Bigi, tornando-se uma figura ainda mais central na estrutura familiar. Ao longo dos anos, manteve-se como responsável por preservar a memória e o legado do cantor.

Desafios e papel na família

Ao longo da vida, Katherine enfrentou momentos delicados, tanto no âmbito pessoal quanto familiar. Seu casamento com Joe Jackson foi marcado por conflitos e períodos de separação, mas ela sempre manteve o foco na criação dos filhos.

Além disso, esteve envolvida em disputas judiciais relacionadas ao espólio de Michael e à administração de sua fortuna. Mesmo diante dessas situações, continuou desempenhando um papel de referência dentro da família.

Por onde anda hoje

Atualmente, Katherine leva uma rotina discreta e faz poucas aparições públicas. Em ocasiões pontuais, é vista ao lado de familiares, como a filha La Toya Jackson, mas evita a exposição constante.

Mesmo longe dos holofotes, sua presença segue simbólica: ela continua sendo uma das principais guardiãs da história de Michael Jackson e da trajetória da família que ajudou a construir.

Legado que atravessa gerações

Com o lançamento recente da cinebiografia Michael, que reacendeu o interesse do público pela história do artista, a figura de Katherine volta a ganhar destaque. Sua trajetória se entrelaça com a do filho e ajuda a explicar não apenas o fenômeno musical, mas também o ambiente familiar que moldou uma das maiores estrelas da música.

Aos 96 anos, Katherine Jackson permanece como um elo vivo entre passado e presente, uma testemunha silenciosa de uma história que marcou gerações.