Ausência de Zé Felipe em festa de 15 anos da sobrinha chama atenção na web

Por ISTOÉ Gente

Publicada em 07/05/2026 às 11h30

A ausência do cantor Zé Felipe na festa de 15 anos de sua sobrinha, Maria Sophia, filha de Pedro Leonardo, gerou ampla discussão nas redes sociais nesta quarta-feira, 6.

O artista justificou que “perdeu o horário” do evento ao se demorar em uma conversa com sua ex-sogra, Margareth Serrão, o que dividiu a opinião dos internautas.

O que aconteceu

Zé Felipe faltou à festa de 15 anos da sobrinha Maria Sophia, filha de Pedro Leonardo, gerando polêmica.

O cantor justificou a ausência alegando ter se demorado em uma conversa com sua ex-sogra, Margareth Serrão.

Apesar da ausência, Zé Felipe presenteou a sobrinha com um anel de diamante, cujo valor estimado varia entre R$ 9 mil e R$ 90 mil.

Nas redes sociais, Zé Felipe relatou que sua intenção inicial era apenas visitar brevemente seus filhos – Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo – antes de seguir viagem para São Paulo, onde teria um show. No entanto, o encontro com Margareth Serrão na casa onde morava com Virginia Fonseca se prolongou mais do que o esperado, resultando em sua desistência de comparecer à celebração.

“Hoje é aniversário da Maria Sophia, minha sobrinha. Falei: “Vou passar lá na casa, ver as crianças, dar um beijinho nelas e vou”. Amanhã já tem show também, já ia emendar direto pro show”, explicou o cantor. Ele complementou sobre a ex-sogra: “A Margareth tava lá. Aí comecei a conversar, conversei, conversei… Quem disse que eu dei conta de ir na festa? Voltei pra casa aqui e não dei conta”.

A reação nas redes sociais

A justificativa de Zé Felipe rapidamente viralizou, especialmente considerando que a festa era um evento planejado com meses de antecedência e reuniu grande parte da família de Leonardo no interior de São Paulo. Muitos internautas expressaram desapontamento com a atitude do artista.

“Zé não ter ido na festa com as crianças, isso sim é triste! Justamente por ser tão querido por todos”, comentou uma pessoa. Outro usuário criticou as prioridades do cantor: “Prioridades… Foi priorizado a ex-sogra. Um aniversário que tem seis meses de preparação, esquecer é impossível. Até eu que não sou da família sabia a data”. Houve também quem questionasse a intenção: “Na verdade, ele não tinha intenção de ir, de estar lá, de prestigiá-la”.

O presente e a polêmica da ausência

Apesar de faltar à festa, Zé Felipe presenteou Maria Sophia com um anel de diamante. Ao entregar a joia, o cantor deixou um conselho à sobrinha: “O primeiro a gente nunca esquece! Não aceite menos que isso, tá?”.

Sobre o valor do presente, a IstoÉ apurou que, embora detalhes como quilates e pureza da pedra não tenham sido divulgados, um modelo similar no site da joalheria responsável pela peça possui 1 quilate. No mercado, um anel de diamante de 1 quilate pode custar entre R$ 9 mil e mais de R$ 90 mil, dependendo de fatores como lapidação, pureza e cor da gema.

A controvérsia, no entanto, persiste. “Zé Felipe deu o presente mais caro da sobrinha, mas também deu a maior falta de consideração que ela poderia ter. Nem tudo o dinheiro compra. É isso”, escreveu mais um internauta, apontando a dicotomia entre o valor material e o gesto pessoal.

Por que a justificativa de Zé Felipe gerou empatia em alguns?

Em meio às críticas, houve também defensores do cantor, que pediram mais empatia, considerando o momento pessoal que ele estaria vivenciando após o fim do casamento com Virginia Fonseca. “Sabe quando você não tá bem emocionalmente pra sair de casa? Então… Tenho certeza que a família dele vai entender”, comentou uma seguidora.

Outros comentários seguiram na mesma linha de compreensão. “Dá pra ver nitidamente que ele não estava bem emocionalmente pra ir. Parem de julgar”, escreveu outra pessoa. Um internauta ironizou a proporção da repercussão: “O povo chorando mais que a menina kkkk”, mostrando a divisão de opiniões sobre o caso.