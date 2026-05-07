Vacinação contra a gripe é reforçada e população é chamada para garantir imunização ;Vacina está disponível em todas as unidades

Por Taiana Mendonça

Publicada em 07/05/2026 às 11h12

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) reforça o chamado para que a população se vacine contra a influenza. A imunização é a principal forma de prevenção contra casos graves da gripe e ajuda a reduzir complicações, internações e óbitos.

A vacina está disponível gratuitamente em todas as unidades básicas de saúde de Porto Velho e, neste momento, pode ser procurada por toda a população.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, destaca que a vacinação é fundamental para a proteção coletiva. “A vacina é a forma mais eficaz de prevenir casos graves de influenza. Por isso, é importante que a população procure uma unidade de saúde e garanta sua dose. Ao se vacinar, cada pessoa também ajuda a proteger quem está ao seu redor”, afirmou.

A gerente de imunização, Elizeth Gomes, reforça a importância de manter a vacinação em dia. “A vacina contra a gripe é atualizada todos os anos porque os vírus sofrem alterações. Por isso, é essencial se vacinar anualmente para manter a proteção. Além disso, hábitos simples como higienizar as mãos e evitar contato com pessoas doentes ajudam a reduzir a transmissão”.

Para o prefeito Léo Moraes, ampliar a vacinação é uma medida essencial para proteger a saúde pública. “Nosso compromisso é garantir acesso à vacina e conscientizar a população sobre a importância da prevenção. Vacinar é cuidar da própria saúde e também proteger toda a comunidade”.

Para se vacinar, basta procurar a unidade de saúde mais próxima, levando CPF ou cartão do SUS e, se possível, a caderneta de vacinação.

A Semusa reforça que a vacinação é um ato de cuidado individual e coletivo, essencial para proteger toda a população.