Luizinho Goebel marca presença na 31ª Expoalvo 2026, em Alvorada do Oeste

Por Edilson Neves

Publicada em 07/05/2026 às 10h14

A participação do deputado Luizinho Goebel na 31ª Expoalvo 2026, em Alvorada do Oeste, confirma seu compromisso com o desenvolvimento regional e com o fortalecimento do setor produtivo. Durante o evento, o parlamentar felicitou a realização do evento e salientou que se trata de uma tradição que enaltece nossa cultura, congregando a comunidade no parque de exposições por meio de grandes rodeios, variadas atrações e shows nacionais que animam a festa.

O parlamentar destacou a importância de investimentos em infraestrutura e logística para impulsionar o agronegócio local, além de promover a geração de emprego e renda. “Parabenizamos a AAPEAL pela organização e por manter viva essa celebração tão importante para a região. Seguimos juntos fortalecendo nossas tradições”, destacou Luizinho.

Goebel reiterou seu apoio a iniciativas que valorizam o potencial agropecuário do estado, consolidando parcerias que beneficiam diretamente a população.

A participação de lideranças políticas em feiras como a Expoalvo representa um movimento estratégico essencial para o alinhamento entre o poder público e os produtores rurais. Nesses eventos, é possível estabelecer um diálogo direto e produtivo, que transcende discursos e se materializa em ações concretas para o desenvolvimento do interior.

De acordo com o parlamentar, essa interação possibilita implementar políticas públicas mais eficientes, direcionadas à infraestrutura, à logística e à inovação no setor do agronegócio. Assim, a Expoalvo firma-se como um espaço privilegiado para a celebração de parcerias e o estabelecimento de objetivos que dinamizam a economia regional, assegurando progressos concretos e sustentáveis para toda a cadeia produtiva, concluiu.