Léo Moraes fala sobre alagamentos, Hospital Municipal, bastidores políticos e obras estruturantes na quinta edição do RD Entrevista

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 07/05/2026 às 10h02

PORTO VELHO, RO - A quinta edição do RD Entrevista, programa realizado pelo Rondônia Dinâmica em parceria com o site Informa Rondônia, terá como entrevistado o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, do Podemos. A entrevista vai ao ar na próxima segunda-feira, dia 11, sob condução do apresentador Vinícius Canova.

Durante a conversa, o prefeito aborda diferentes assuntos relacionados à administração municipal, obras públicas, mobilidade urbana, drenagem, cenário político de 2026, saúde, inclusão, redes sociais, relação institucional e episódios recentes envolvendo agentes políticos da capital. Ao longo da entrevista, também relembra passagens de sua trajetória política, incluindo os períodos em que exerceu os cargos de vereador, deputado estadual, deputado federal e diretor-geral do Detran antes de assumir a Prefeitura de Porto Velho.

Entre os temas tratados no programa estão as ações da Operação Cidade Limpa, os dados apresentados pela Prefeitura sobre retirada de entulho e limpeza urbana, a retomada da Locomotiva 18, as obras ligadas à chamada Expresso Porto e os impactos da circulação de caminhões na área urbana da capital. O prefeito também fala sobre articulações envolvendo o Ministério dos Transportes, a ANTT, parlamentares federais e senadores de Rondônia em torno do avanço das obras previstas para a BR-364 e região da Estrada da Penal.

Outro ponto abordado na entrevista envolve a relação entre gestão pública e polarização ideológica. Durante a conversa, Léo Moraes comenta sua postura em relação a diferentes campos políticos e trata de articulações realizadas com integrantes de correntes distintas em busca de apoio institucional para obras e projetos ligados à capital.

O programa também entra no cenário político de 2026. O prefeito comenta movimentações dentro do Podemos, cita nomes ligados ao partido e fala sobre debates envolvendo possíveis pré-candidaturas ao Governo de Rondônia, além de mencionar os nomes do prefeito de Vilhena, delegado Flori Cordeiro, e do deputado estadual Rodrigo Camargo. A entrevista ainda aborda especulações envolvendo alianças políticas, composição partidária e eventual protagonismo do Podemos nas eleições do próximo ano.

Outro trecho da entrevista trata do episódio ocorrido durante evento de entrega de residências no Porto Madeiro 2 e 5, envolvendo o vereador Doutor Santana. O prefeito relata sua versão sobre o ocorrido, comenta questões ligadas ao cerimonial do evento e fala sobre o ambiente político em período pré-eleitoral.

Na área da saúde, Léo Moraes fala sobre o processo de aquisição do Hospital das Clínicas, a proposta de implantação do Hospital Municipal Universitário e as etapas administrativas ainda necessárias para o início dos atendimentos. O prefeito também aborda a participação da Universidade Federal de Rondônia e da Ebserh no projeto, além de comentar a previsão de funcionamento inicial da unidade.

Os alagamentos registrados em Porto Velho durante o período chuvoso também são tema da entrevista. Durante o programa, o prefeito fala sobre ações de drenagem, limpeza de canais, instalação de eco-boeiros, intervenções em bairros atingidos historicamente por enchentes e medidas relacionadas ao monitoramento climático da capital. O chefe do Executivo municipal ainda comenta o funcionamento da chamada sala de situação criada para acompanhamento de fenômenos climáticos, além de citar dados sobre chuvas registradas recentemente em Porto Velho.

A entrevista também aborda queimadas urbanas, estiagem, uso de tecnologia para monitoramento ambiental, criação de chatbot para denúncias, atuação de brigadistas e ações ligadas à arborização da cidade.

Em outro momento da conversa, Léo Moraes fala sobre sua passagem pelo Detran, comenta medidas implementadas durante o período em que comandou o órgão e relaciona a experiência administrativa à atual gestão da Prefeitura de Porto Velho.

O programa ainda trata do alcance das redes sociais do prefeito, da repercussão dos vídeos publicados diariamente, da relação com a população e do ambiente político local. Ao final da entrevista, o prefeito também fala sobre projetos previstos para os próximos anos da administração municipal, incluindo obras de mobilidade, drenagem, saúde, inclusão, transporte público, segurança, construção de equipamentos públicos e investimentos previstos para diferentes áreas da capital.

A entrevista completa com o prefeito Léo Moraes vai ao ar na próxima segunda-feira, dia 11, em mais uma edição do RD Entrevista.