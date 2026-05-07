PM cumpre mandados de prisão em Pimenta Bueno e Primavera de Rondônia

Por PM/RO

Publicada em 07/05/2026 às 09h00

A Polícia Militar de Rondônia realizou, nesta semana, duas ações distintas que resultaram no cumprimento de mandados de prisão nos municípios de Pimenta Bueno e Primavera de Rondônia, reforçando o compromisso da corporação com a segurança pública e o cumprimento das decisões judiciais.

No primeiro caso, ocorrido em Pimenta Bueno, uma equipe policial recebeu informações sobre um indivíduo com mandado de prisão em aberto. Após averiguação no local, os policiais confirmaram a identidade do suspeito e a existência da ordem judicial. O homem foi informado sobre seus direitos e recebeu voz de prisão, sendo conduzido sem resistência. Em seguida, passou por exame de corpo de delito e foi encaminhado à unidade prisional, permanecendo à disposição da Justiça.

Já no município de Primavera de Rondônia, durante patrulhamento ostensivo, a guarnição identificou um indivíduo em atitude suspeita ao tentar acessar um terreno. Ao ser abordado, ele apresentou informações contraditórias sobre sua identidade, o que motivou uma verificação mais detalhada. Após consulta aos sistemas de segurança, foi constatado um mandado de prisão em aberto, decorrente de condenação por crime grave. Diante da confirmação, os policiais efetuaram a prisão, garantindo todos os direitos legais do conduzido.

As ações demonstram a eficiência do trabalho policial na localização e captura de foragidos da Justiça, contribuindo diretamente para a manutenção da ordem pública e a segurança da população.