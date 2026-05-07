Polícia Civil prende condenados por tráfico de drogas em Vilhena

Por PC/RO

Publicada em 07/05/2026 às 09h00

A Polícia Civil de Rondônia prendeu um homem condenado por tráfico de drogas na manhã desta quarta-feira (06), no município de Vilhena. A captura foi realizada pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), com apoio da 1ª DP de Pimenta Bueno, durante diligências para apurar um crime de ameaça no contexto de violência doméstica.

A prisão ocorreu durante diligências de uma investigação sobre crime de ameaça no contexto de violência doméstica. Ao consultarem os sistemas, os policiais civis identificaram a existência da ordem judicial em aberto contra o suspeito.

O mandado foi expedido pela Vara Criminal de Pimenta Bueno após condenação definitiva pela prática de tráfico. A pena fixada pela Justiça é de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão em regime semiaberto.

Após a localização e prisão em Vilhena, o condenado foi conduzido para a realização dos procedimentos legais e encaminhado ao sistema prisional. Ele permanece agora à disposição do Poder Judiciário para o cumprimento da pena.

A Polícia Civil de Rondônia reafirma o compromisso com o cumprimento das ordens judiciais e a integração entre suas unidades para garantir a segurança da sociedade e a proteção das vítimas de violência.