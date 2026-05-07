Alerta: Avenida Brasil segue com sentido único após mudanças na Marechal Rondon

Por Jaru Online

Publicada em 07/05/2026 às 09h16

Após as recentes mudanças no trânsito de Jaru, especialmente na Avenida Marechal Rondon, que voltou a operar em mão dupla, muitos condutores têm demonstrado dúvidas quanto ao sentido correto de circulação na Avenida Brasil.

Segundo informações repassadas por representantes do município, o sentido da Avenida Brasil permanece inalterado, sendo permitido apenas o fluxo no sentido da Avenida D. Pedro I em direção à Marechal Rondon.

De acordo com o alerta, alguns motoristas têm trafegado na contramão por confusão causada pelas alterações recentes, situação que já resultou em aplicação de multas.

A administração reforça que, além das penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro, dirigir no sentido contrário pode provocar acidentes e colocar em risco a segurança de motoristas e pedestres.

A orientação é para que os condutores redobrem a atenção à sinalização e respeitem os sentidos das vias durante o período de adaptação às mudanças no trânsito da cidade.