Gazin Porto Velho perde quatro pênaltis e Nacional avança para final da Copa Norte

Por FFER

Publicada em 07/05/2026 às 09h30

Na noite desta quarta feira o Gazin Porto Velho se despediu da Copa Norte, a Locomotiva fez uma boa partida na Arena da Amazônia em Manaus, jogo válido pela semi final da Copa Norte, o Gazin Porto Velho enfrentou o Nacional e saiu na frente, o primeiro gol da partida saiu aos 38 minutos do primeiro tempo, Emerson Bacas avançou pela direita e, mesmo com a marcação, bateu cruzado, Michel chega antes de Yan Philippe, mas acaba tocando e faz gol contra. O Gazin Porto Velho conseguiu levar vantagem para o intervalo.

Na segunda etapa o Nacional dominou as ações em busca do gol de empate, mas nada da bola entrar, graças a boa atuação de Digão, mas o gol de empate saiu, Renanzinho avançou pela direita, cruzou para área e Vitinho escora e a bola sobra para Erick Varão empatar o jogo.

Com empate a decisão foi para os pênaltis com o Gazin Porto Velho abrindo a sequência das penalidades, primeiro com Davis Gabriel que bateu no meio do gol e Caio Alan defendeu o primeiro. Renanzinho marcou o primeiro para o Nacional. Douglas foi para a segunda cobrança da Locomotiva, bateu no canto direito e Caio Alan foi buscar, segundo pênalti perdido pelo Gazin Porto Velho. Miliano bateu o segundo pênalti para o Nacional que abril 2 a 0. A terceira cobrança da Locomotiva ficou com França, que bateu no meio gol Caio Alan não saiu e defendeu com facilidade, terceiro pênalti perdido pela Locomotiva.

A quarta penalidade do Nacional Kaio Wilker mandou para longe, mas de nada adiantou, Anderson bateu o quarto pênalti para o Gazin Porto Velho e isolou. Final na Arena da Amazônia, no tempo normal Nacional 1 Gazin Porto Velho também 1. Nos pênaltis Nacional 2 x 0 Gazin Porto Velho. Nacional e Paysandu decidem o título da Copa Norte e quem vencer vai à final da Copa Verde.

Foto: Reprodução youtube