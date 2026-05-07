Apenada é presa com moto furtada na BR-364 em Porto Velho

Por Newsrondonia.com

Publicada em 07/05/2026 às 09h15

Uma motocicleta com registro de furto foi recuperada pela Polícia Militar nesta quarta-feira (6), em Porto Velho. A ação, que mobilizou equipes do CPA do 1° BPM e do Setor 10, ocorreu na região da BR-364, sentido Vila Princesa, após o monitoramento eletrônico detectar o veículo na rodovia.

Durante as diligências, os policiais localizaram a motocicleta abandonada em um terreno baldio. Após a verificação dos dados no sistema, as guarnições constataram a existência de um boletim de ocorrência de furto registrado anteriormente pelo proprietário do veículo.

Segundo as investigações, a suspeita, identificada como Bianca I. G. dos S., mantinha um relacionamento afetivo com a vítima. Ela teria aproveitado uma visita a uma fazenda para sair do local levando a motocicleta sem o consentimento do companheiro.

No momento da abordagem policial, Bianca alegou que possuía autorização para utilizar o veículo. No entanto, a versão divergia do registro formal de crime. A mulher apresentou resistência passiva e recusou-se a acompanhar a guarnição, sendo necessário o uso de algemas para sua condução.

Em diligência complementar realizada na residência de uma amiga da suspeita, os policiais militares encontraram um cigarro de maconha. A conduzida assumiu a propriedade do entorpecente, que foi prontamente apreendido pelas autoridades para compor o processo.