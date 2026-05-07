Reforma do Teatro Municipal avança com projeto em análise pela Caixa Econômica Federal

Por Assessoria

Publicada em 07/05/2026 às 08h46

A Fundação de Cultura e Juventude, por meio da Prefeitura de Rolim de Moura, informa que o projeto de reforma do Teatro Municipal segue em andamento e está atualmente em análise junto à Caixa Econômica Federal. A etapa integra os trâmites técnicos e administrativos necessários para a viabilização da obra.

De acordo com a administração pública, após a aprovação do projeto, o processo avançará para a fase de licitação, conforme previsto na legislação, garantindo a continuidade das etapas necessárias até o início das intervenções.

E, que também foi formalizada a abertura de crédito destinada à garantia da contrapartida financeira do Município de Rolim de Moura, medida indispensável para a viabilização do empreendimento, em conformidade com as exigências legais e os instrumentos de planejamento e execução orçamentária.

O projeto prevê a requalificação da estrutura do teatro, com melhorias voltadas à segurança, acessibilidade e conforto, atendendo às necessidades de artistas, produtores culturais e da população. Considerado um importante equipamento público cultural, o Teatro Municipal é palco de eventos, apresentações e atividades que contribuem para a valorização da cultura local.

A Administração Municipal reforça seu compromisso com o fortalecimento da cultura e segue empenhada na viabilização da reforma, que representa mais um passo para o desenvolvimento artístico e a ampliação do acesso à cultura em Rolim de Moura.