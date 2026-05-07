PSB aposta no protagonismo feminino e lança ex-juíza e ativista indígena ao Senado em Rondônia

Por assessoria

Publicada em 07/05/2026 às 08h30

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) decidiu apostar no protagonismo feminino para as eleições de 2026 em Rondônia. Em uma movimentação considerada inédita nos bastidores políticos do Estado, a legenda oficializou as pré-candidaturas da ex-juíza do Trabalho Rosângela Cipriano e da ativista indígena e ambientalista Neidinha Suruí ao Senado Federal, colocando duas mulheres na disputa pelas duas vagas que estarão em jogo no próximo pleito.

O presidente estadual do PSB, Vinicius Miguel, e o pré-candidato ao Governo de Rondônia, Samuel Costa, afirmam que a composição surgiu após ouvirem uma demanda dos correligionários da legenda por maior participação feminina nos espaços de poder. Segundo integrantes do partido, a decisão também busca fortalecer políticas públicas voltadas à promoção das mulheres e ao combate ao feminicídio em Rondônia.

Rosângela Cipriano chega ao cenário eleitoral com trajetória consolidada nas áreas jurídica e educacional. Ex-magistrada da Justiça do Trabalho, ela também é professora universitária e mantenedora da Faculdade da Amazônia (FAMA), em Vilhena. No Cone Sul de Rondônia, tornou-se referência por ter implantado, há mais de dez anos, o primeiro curso de Psicologia do município.

Além da graduação em Psicologia, a instituição dirigida por Rosângela também passou a oferecer cursos nas áreas de Agronomia, Zootecnia e Serviço Social, contribuindo para a formação profissional de centenas de estudantes da região.

Já Neidinha Suruí é reconhecida nacionalmente pela atuação em defesa da Amazônia e dos povos indígenas. A ativista ganhou notoriedade internacional pelo trabalho voltado à preservação ambiental, à proteção dos territórios tradicionais e ao fortalecimento das comunidades originárias em Rondônia.

Nos bastidores, integrantes do PSB avaliam que a composição representa um marco político para o Estado ao reunir duas mulheres com trajetórias distintas, mas com forte atuação social, institucional e comunitária.

As pré-candidaturas de Rosângela Cipriano e Neidinha Suruí integrarão o palanque liderado pelo professor, advogado e cientista político Samuel Costa. A chapa ainda deverá contar com o Sargento Machado, da Polícia Militar de Rondônia, como pré-candidato a vice-governador.

A movimentação do PSB ocorre em um cenário de crescente debate nacional sobre ampliação da participação feminina na política e fortalecimento da representatividade de mulheres em cargos de poder. Em Rondônia, a legenda busca consolidar uma imagem de renovação, inclusão e valorização feminina para a disputa eleitoral de 2026.