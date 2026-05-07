Prefeitura de Ji-Paraná alerta sobre alto número de faltas em consultas e exames nas UBSs do município

Por Natália Pessoa

Publicada em 07/05/2026 às 08h38

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), alerta a população sobre o alto número de faltas registradas em consultas, exames laboratoriais e atendimentos realizados nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. Somente no mês de abril, foram contabilizadas 2.049 ausências em atendimentos agendados na rede municipal de saúde.

Os dados levantados pela Semusa apontam que as maiores faltas ocorreram em consultas médicas, com 1.455 ausências, representando aproximadamente 71% do total registrado. Também foram contabilizadas faltas em atendimentos com enfermeiros, cirurgiões-dentistas, psicólogos, nutricionistas e outros profissionais da saúde.

Entre as unidades com maior número de faltas registradas estão o Centro de Saúde José dos Santos, com 267 ausências, a Unidade Básica de Saúde Green Park, com 259, e o Centro de Saúde Juscelino Cardoso de Jesus, com 229 faltas no período.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o absenteísmo compromete diretamente a organização dos atendimentos e prejudica outros pacientes que aguardam na fila por consultas, exames e procedimentos.

Quando o paciente falta sem avisar previamente a unidade de saúde, aquele horário deixa de ser aproveitado por outra pessoa que poderia ser atendida. Além de gerar desperdício de vagas, a situação acaba aumentando o tempo de espera e dificultando o fluxo de atendimentos nas UBSs.

A Semusa reforça que, em casos de imprevistos, a orientação é que os pacientes comuniquem a equipe da unidade de saúde o quanto antes. Dessa forma, a vaga pode ser reorganizada e destinada a outro morador que esteja aguardando atendimento.

A Prefeitura de Ji-Paraná destaca que a colaboração da população é fundamental para garantir mais agilidade, organização e eficiência nos serviços ofertados pela rede municipal de saúde. O comparecimento às consultas e exames, além do aviso antecipado em caso de ausência, contribui diretamente para reduzir filas e ampliar o acesso aos atendimentos para toda a população.