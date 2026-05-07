Cristal da Calama terá praça revitalizada com novo espaço de convivência

Por Jhon Silva

Publicada em 07/05/2026 às 08h41

Quem passa diariamente pela praça do residencial Cristal da Calama, na zona Leste de Porto Velho, conhece bem a rotina do local: um espaço presente no bairro, mas que ainda não cumpre todo o potencial de convivência que a comunidade espera. Muitas vezes, a praça serve apenas como ponto de passagem em meio à correria. Agora, essa realidade começa a mudar.

A Prefeitura de Porto Velho vai investir R$ 979.023,83 na revitalização completa da praça, transformando a área em um ambiente planejado para receber moradores, famílias, crianças e praticantes de atividades físicas.

O projeto prevê nova iluminação, melhorias no paisagismo, reorganização dos espaços de convivência e áreas adequadas para circulação, criando um ambiente mais confortável, seguro e acolhedor para quem vive no entorno.

Na prática, a praça deixa de ser apenas uma área aberta dentro do residencial e passa a funcionar como ponto de encontro da comunidade. A expectativa é de um ambiente com crianças brincando no fim da tarde, moradores caminhando, famílias ocupando os bancos e vizinhos convivendo em um espaço de lazer próximo de casa.

O presidente da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), Bruno Holanda, destacou que a revitalização busca devolver funcionalidade e qualidade ao espaço público.

“A proposta é transformar a praça em um ambiente mais moderno, iluminado e preparado para receber as famílias da região. Estamos trabalhando para entregar um espaço que ofereça conforto, segurança e mais qualidade de vida para a população”.

Além de ampliar o uso do espaço público, a revitalização também fortalece a sensação de cuidado e pertencimento no bairro. Com mais iluminação, circulação de pessoas e presença da comunidade, o entorno passa a ter uma dinâmica mais acolhedora e segura.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, afirmou que a obra atende a uma necessidade prática da comunidade e contribui para uma cidade mais próxima das pessoas.

“Nosso objetivo é fazer com que os bairros tenham espaços públicos que realmente façam parte da rotina das famílias. A praça do Cristal da Calama tem localização importante dentro da comunidade e precisa ser um ambiente onde o morador possa caminhar, levar os filhos, conversar e se sentir bem. Estamos investindo para que esse espaço seja vivido de verdade”.