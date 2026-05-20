Investimento de Ezequiel Neiva garante tubos Pead para fortalecer infraestrutura rural em Alto Alegre dos Parecis

Por Alexandre Almeida

Publicada em 20/05/2026 às 08h30

Ezequiel Neiva ao lado do vereador Joelson da Flor da Serra (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)

A área rural de Alto Alegre dos Parecis será contemplada com a instalação de tubos Pead para melhorar a trafegabilidade e facilitar o trânsito de veículos nas linhas da região. O deputado estadual Ezequiel Neiva (PL) disponibilizou o valor de R$ 300 mil para garantir a infraestrutura necessária, recurso que já foi pago pelo Governo do Estado a Prefeitura Municipal. A ação atende ao pedido do vereador Joelson da Flor da Serra.



Os tubos Pead são fundamentais para fortalecer a infraestrutura rural, principalmente em regiões onde o grande volume de chuvas compromete o acesso de produtores, estudantes e moradores. “O recurso já está na conta e agora a Prefeitura Municipal, por meio do prefeito Dena, vai fazer a aquisição e logo farão a instalação dos tubos que irá contribuir diretamente para a melhoria das estradas vicinais com o objetivo de garantir mais segurança, durabilidade e melhores condições de tráfego durante todo o ano”, destacou Ezequiel Neiva.



Para o vereador Joelson da Flor da Serra, o recurso representa uma conquista para as comunidades rurais. “Só tenho a agradecer ao deputado estadual Ezequiel Neiva em nome da população de Flor da Serra e São Luiz que serão beneficiados com esses tubos. Quero agradecer o deputado por todos os investimentos feitos em Alto Alegre dos Parecis”, frisou o vereador.



Ezequiel Neiva também ressaltou a parceria mantida com a administração municipal, liderada pelo prefeito Dena e pelo vice-prefeito Edilson Santos. Segundo o parlamentar, o trabalho conjunto entre o mandato e a Prefeitura tem garantido importantes ações para atender as demandas da população. “Essa parceria com a gestão municipal tem sido fundamental para levar investimentos e melhorias para Alto Alegre dos Parecis. Estamos trabalhando unidos para atender as necessidades da população e fortalecer o desenvolvimento do município”, enfatizou.



O deputado estadual Ezequiel Neiva ainda destacou a importância de investir continuamente em infraestrutura na área rural, principalmente para assegurar o escoamento da produção agrícola e o deslocamento das famílias que vivem nas comunidades mais distantes. “Nosso compromisso é garantir trafegabilidade em toda a região, oferecendo melhores condições de acesso às linhas e aos distritos do município. Seguiremos trabalhando para levar mais qualidade de vida e desenvolvimento para a população rural”, encerrou.