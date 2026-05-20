Equipamentos hospitalares adquiridos com recurso do deputado Pedro Fernandes fortalecem atendimento de urgência e emergência em Rio Crespo

Por assessoria

Publicada em 20/05/2026 às 08h40

O município de Rio Crespo recebeu novos equipamentos hospitalares destinados à Sala Vermelha do Hospital Municipal e à ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Os aparelhos foram adquiridos com recurso de emenda parlamentar do deputado estadual Pedro Fernandes (PRD), fortalecendo a estrutura de saúde e ampliando a capacidade de atendimento de urgência e emergência no município.



Entre os equipamentos entregues estão monitores multiparâmetros, bombas de infusão, aparelho de eletrocardiograma e outros itens hospitalares considerados essenciais para garantir maior eficiência e segurança nos atendimentos realizados pelas equipes de saúde.



A responsável técnica pela enfermagem do Hospital Municipal, Adelaide dos Santos, destacou a importância dos equipamentos para aprimorar os serviços prestados à população. “Esses equipamentos representam um grande avanço para a saúde do município. São aparelhos fundamentais para oferecer um atendimento mais moderno, seguro e eficiente aos nossos pacientes, garantindo melhores condições de trabalho para as equipes e mais qualidade no cuidado com a população”, afirmou.



A coordenadora do SAMU de Rio Crespo, Andressa Felipe Soares, também ressaltou os impactos positivos da aquisição. “São equipamentos de extrema importância para o atendimento de urgência e emergência. Eles contribuem diretamente para salvar vidas e permitem que possamos oferecer um atendimento mais ágil, seguro e de melhor qualidade para toda a população”, destacou.



O prefeito de Rio Crespo, Éder Paraguai, agradeceu o apoio destinado ao município por meio da emenda parlamentar. “Só temos a agradecer ao deputado Pedro Fernandes por destinar esse recurso que fortalece a saúde do nosso município. Esses equipamentos chegam em um momento importante e vão reforçar significativamente o atendimento oferecido à nossa população”, declarou.



O deputado Pedro Fernandes destacou que investir na saúde pública é uma das prioridades do mandato. “Nosso compromisso é seguir trabalhando para fortalecer a saúde dos municípios, garantindo mais estrutura, melhores condições de atendimento e mais qualidade de vida para a população”, afirmou o parlamentar.



Os novos equipamentos já integram a estrutura do Hospital Municipal e da ambulância do SAMU, contribuindo para um atendimento mais eficiente e humanizado em Rio Crespo.