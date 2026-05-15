Inscrições para 28 cursos profissionalizantes remotos seguem até dia 25, em todo estado

A crescente procura por profissionalização em Rondônia impulsiona a ampliação do ensino online nos 52 municípios rondonienses. Nesse ritmo de expansão, o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) está com inscrições abertas até o dia 25 de maio para 28 cursos profissionalizante remotos. Para se inscrever o candidato deve acessar o link disponibilizado no site da instituição. https://rondonia.ro.gov.br/publicacao/cursos-de-qualificacao-remoto-inscricoes-12-05-2026-a-25-05-2026/
O atual cronograma oferece cursos em diversas áreas, visando atender estudantes em início de carreira e trabalhadores já na ativa, que buscam a reconversão profissional, ou seja, mudar de área. A escolaridade mínima para se matricular é o ensino fundamental incompleto, enquanto a idade mínima é 15 anos.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a qualificação da mão de obra ajuda o estado a manter o ritmo de crescimento, porque fomenta o empreendedorismo e a geração de emprego e renda. “Trabalhadores capacitados ocupam postos de trabalho ou abrem o próprio negócio, fortalecendo dessa forma a economia local”, pontuou.
ENSINO SUPERIOR
Estudantes do ensino profissionalizante ainda contam com outra motivação para recorrer a essa modalidade educacional: ampliar o conhecimento para chegar ao nível superior mais preparado. Ackiles William Botelho, de 20 anos, almeja fazer o curso universitário de Tecnologia da Informação (TI), mas até chegar à faculdade atualiza o currículo. “Já fiz o curso remoto de Auxiliar Administrativo e atualmente faço o Curso Técnico em Marketing, que é presencial”, declarou o morador do bairro Liberdade, Porto Velho.
Na avaliação da presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, a oferta de cursos em diversas áreas e diferentes formatos se constitui numa oportunidade para o aluno construir uma carreira bem-sucedida, porque se capacita em ocupações para quais têm vocação. “Qualquer cidadão de Rondônia tem acesso hoje a um ensino profissionalizante de qualidade com equidade”, ressaltou.
Cursos ofertados
– Introdução à Inteligência Artificial
– Informática Aplicada
– Fundamentos da Tecnologia da Informação
– Inglês Instrumental
– Empreendedorismo
– Currículo e Práticas Pedagógicas
– Secretariado
– Sistemas Operacionais
– Arquitetura de Computadores
– Logística Reversa e o Impacto Ambiental
– Logística Internacional e Aduaneira
– Auxiliar Administrativo
– Contabilidade e Custos Logísticos
– Gestão de Transporte e Distribuição
– Gestão de Produção
– Gestão da Qualidade
– Cadeia de Suprimentos
– Gestão de Pessoas
– Banco de Dados
– Programador Web
– Gestão Ambiental
– Psicologia e Comportamento Organizacional
– Gestão de Vendas
– Gestão de Custos
– Gestão Financeira e Orçamentária
– Teoria das Relações Humanas
– Tendências e Cenários em Recursos Humanos
– Práticas de Competências Sociais
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