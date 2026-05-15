Inscrições para 28 cursos profissionalizantes remotos seguem até dia 25, em todo estado

Por João Albuquerque

Publicada em 15/05/2026 às 10h57

A crescente procura por profissionalização em Rondônia impulsiona a ampliação do ensino online nos 52 municípios rondonienses. Nesse ritmo de expansão, o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) está com inscrições abertas até o dia 25 de maio para 28 cursos profissionalizante remotos. Para se inscrever o candidato deve acessar o link disponibilizado no site da instituição. https://rondonia.ro.gov.br/publicacao/cursos-de-qualificacao-remoto-inscricoes-12-05-2026-a-25-05-2026/

O atual cronograma oferece cursos em diversas áreas, visando atender estudantes em início de carreira e trabalhadores já na ativa, que buscam a reconversão profissional, ou seja, mudar de área. A escolaridade mínima para se matricular é o ensino fundamental incompleto, enquanto a idade mínima é 15 anos.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a qualificação da mão de obra ajuda o estado a manter o ritmo de crescimento, porque fomenta o empreendedorismo e a geração de emprego e renda. “Trabalhadores capacitados ocupam postos de trabalho ou abrem o próprio negócio, fortalecendo dessa forma a economia local”, pontuou.

ENSINO SUPERIOR

Estudantes do ensino profissionalizante ainda contam com outra motivação para recorrer a essa modalidade educacional: ampliar o conhecimento para chegar ao nível superior mais preparado. Ackiles William Botelho, de 20 anos, almeja fazer o curso universitário de Tecnologia da Informação (TI), mas até chegar à faculdade atualiza o currículo. “Já fiz o curso remoto de Auxiliar Administrativo e atualmente faço o Curso Técnico em Marketing, que é presencial”, declarou o morador do bairro Liberdade, Porto Velho.

Na avaliação da presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, a oferta de cursos em diversas áreas e diferentes formatos se constitui numa oportunidade para o aluno construir uma carreira bem-sucedida, porque se capacita em ocupações para quais têm vocação. “Qualquer cidadão de Rondônia tem acesso hoje a um ensino profissionalizante de qualidade com equidade”, ressaltou.

Cursos ofertados

– Introdução à Inteligência Artificial

– Informática Aplicada

– Fundamentos da Tecnologia da Informação

– Inglês Instrumental

– Empreendedorismo

– Currículo e Práticas Pedagógicas

– Secretariado

– Sistemas Operacionais

– Arquitetura de Computadores

– Logística Reversa e o Impacto Ambiental

– Logística Internacional e Aduaneira

– Auxiliar Administrativo

– Contabilidade e Custos Logísticos

– Gestão de Transporte e Distribuição

– Gestão de Produção

– Gestão da Qualidade

– Cadeia de Suprimentos

– Gestão de Pessoas

– Banco de Dados

– Programador Web

– Gestão Ambiental

– Psicologia e Comportamento Organizacional

– Gestão de Vendas

– Gestão de Custos

– Gestão Financeira e Orçamentária

– Teoria das Relações Humanas

– Tendências e Cenários em Recursos Humanos

– Práticas de Competências Sociais