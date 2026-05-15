Virginia Fonseca customiza jatinho de quase R$ 30 milhões e mantém adesivo de Zé Felipe

Por R7

Publicada em 15/05/2026 às 11h17

Virginia Fonseca mostrou em seu Instagram nesta quinta-feira (14) o novo visual de seu jatinho, avaliado em cerca de R$ 30 milhões. A aeronave ganhou uma nova pintura, com detalhes em rosa, além das iniciais da influenciadora em alguns pontos.

“Olha quem está de cara nova. Mais minha cara impossível”, legendou ela.

Virginia fez questão de manter no avião o adesivo que retrata sua família, ainda com a imagem do ex-marido, Zé Felipe — de quem ela se separou em maio de 2025 —, e os três filhos deles, Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1.

Vini Jr., atual namorado de Virginia, deixou um comentário no carrossel de fotos. “Para combinar com o estilo “, escreveu ele.