Prefeitura realiza Caminhada

Por Assessoria

Publicada em 15/05/2026 às 11h08

A Prefeitura de Ariquemes, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDES) e do CREAS, realizou nesta sexta-feira (15) a Caminhada Faça Bonito, mobilizando a comunidade em defesa da proteção das crianças e adolescentes.

A ação reforça a importância do combate ao abuso e à exploração sexual infantojuvenil, promovendo conscientização, informação e fortalecimento da rede de proteção.

Durante todo o mês de maio, diversas ações educativas e de orientação estão sendo realizadas nas escolas do município, envolvendo estudantes, educadores e famílias na construção de uma cultura de prevenção e cuidado.

Proteger nossas crianças e adolescentes é um compromisso de todos.