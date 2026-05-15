Com apoio de Cirone Deiró, programação especial reúne mulheres na Semana da Mãe Atípica em Cacoal

Por Eli Batista

Publicada em 15/05/2026 às 11h27

As mães atípicas e outros familiares de pessoas com deficiência, do município de Cacoal, participaram de uma programação especial, durante o início do mês de maio. As atrações foram organizadas pelo deputado estadual Cirone Deiró, sua esposa Noeli Deiró e pela vereadora Nice Condaque. A iniciativa contou com o apoio de diversos parceiros, como o Sesi e o Senai, a Fanorte, a Polícia Militar e a Mary Kay. “Não podemos esquecer de que quem cuida também precisa de cuidados”, disse Noeli.

Todos os serviços foram oferecidos de forma gratuita. A programação teve início com a oferta de massagem relaxante, revitalização facial, aula de defesa pessoal, automaquiagem e palestra sobre saúde íntima e qualidade de vida da mulher.

Na semana seguinte, houve um encontro com rodas de conversas, brincadeiras, danças e sorteios. “Nesse momento pensado para as mulheres, especialmente para as mães atípicas, queremos transmitir a mensagem de que nós todas somos com o rio, que contorna os obstáculos e nunca deixa de continuar”, disse Nice Condaque.

Iniciativa amparada por lei

A Semana da Mãe Atípica foi criada por meio da Lei 4.615/2019, de autoria do deputado Cirone Deiró. O principal objetivo é o de ampliar a discussão em favor das mães de pessoas com deficiência. A iniciativa de Cirone já serve de modelo hoje, para outros estados, a exemplo de Santa Catarina e Minas Gerais, que também criaram leis similares.