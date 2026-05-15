Secretaria Municipal de Meio Ambiente realiza visitas técnicas em propriedades rurais

Por Assessoria

Publicada em 15/05/2026 às 11h03

Atenção, produtor rural. A equipe da Ecoporé está em campo, visitando propriedades rurais em Espigão d'Oeste. Eles atuam a serviço da SEMAME, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura.

O objetivo é informar sobre o programa de recuperação de áreas degradadas. Inscrições abertas para novos beneficiários.

Quando a equipe visitar sua propriedade:

Receba com tranquilidade

Tire todas as dúvidas

Conheça os benefícios do programa

Faça sua inscrição no local ou pelo WhatsApp

Benefícios da recuperação:

• Melhoria na qualidade do solo

• Proteção de nascentes e cursos d'água

• Valorização da propriedade

• Sustentabilidade para as próximas gerações

O serviço é gratuito. A equipe está à disposição para orientar você.

Entre em contato:

WhatsApp: (69) 99227-9898

Ecoporé, a serviço da SEMAME

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Prefeitura de Espigão d'Oeste - RO

Quem cuida da terra, cuida do futuro de Espigão d'Oeste.