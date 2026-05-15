Secretaria Municipal de Meio Ambiente realiza visitas técnicas em propriedades rurais

Atenção, produtor rural. A equipe da Ecoporé está em campo, visitando propriedades rurais em Espigão d'Oeste. Eles atuam a serviço da SEMAME, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura.
O objetivo é informar sobre o programa de recuperação de áreas degradadas. Inscrições abertas para novos beneficiários.
Quando a equipe visitar sua propriedade:
Receba com tranquilidade
Tire todas as dúvidas
Conheça os benefícios do programa
Faça sua inscrição no local ou pelo WhatsApp
Benefícios da recuperação:
• Melhoria na qualidade do solo
• Proteção de nascentes e cursos d'água
• Valorização da propriedade
• Sustentabilidade para as próximas gerações
O serviço é gratuito. A equipe está à disposição para orientar você.
Entre em contato:
WhatsApp: (69) 99227-9898
Ecoporé, a serviço da SEMAME
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Prefeitura de Espigão d'Oeste - RO
Quem cuida da terra, cuida do futuro de Espigão d'Oeste.
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