Ieda Chaves destina veículos para reforçar saúde e assistência social em Rolim de Moura

Por Etiene Gonçalves

Publicada em 28/05/2026 às 08h30

Em agenda pelo interior de Rondônia, a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) esteve em Rolim de Moura na manhã desta quarta-feira (27). A parlamentar reuniu-se com lideranças locais e oficializou a entrega de veículos destinados ao transporte de pacientes da saúde pública e de assistidos pela rede socioassistencial. O investimento total nos utilitários soma R$ 220 mil, com recursos pleiteados pelo vereador Marquinho do Som (MDB), parceiro no município.

Uma van foi entregue à Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) para atender as atividades do Centro de Convivência do Idoso (CCI) e programas voltados a crianças e adolescentes. O recurso é fruto de emenda de bancada via Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social. Para a saúde pública, um veículo de sete lugares, modelo Spin, adquirido por R$ 150 mil com recursos da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), passa a integrar a frota municipal. As aquisições foram viabilizadas por emendas parlamentares de 2024 e 2025, respectivamente.

"Eu quero parabenizar você pelo trabalho que vem realizando, prefeito, sempre preocupado com o que realmente importa: o ser humano. Esse veículo vai proporcionar mais dignidade no transporte, mais conforto e melhores condições para que as pessoas possam se locomover com segurança. Fico muito feliz e agradecida pela oportunidade de estar aqui participando dessa entrega para vocês, que realizam um trabalho tão diferenciado pela saúde do povo de Rondônia", declarou Ieda Chaves ao apontar que os recursos visam humanizar o atendimento público.

Fortalecimento de vínculos

Durante a entrega, o prefeito Aldo Júlio (União) destacou que a parceria com o Legislativo estadual assegura investimentos essenciais para a população vulnerável. "Ieda Chaves tem ouvido o nosso chamamento e tem nos atendido aqui no município, principalmente para poder fazer assistência social. Isso aqui é para os nossos idosos, vai atender o fortalecimento de vínculo. Estou muito feliz, porque a gente precisava desse transporte para melhorar a vida dessas pessoas".

Hospital Municipal com veículos desde 2023

A cooperação com o município vem desde 2023, quando a deputada destinou R$ 200 mil, via Sesau, para a compra de dois veículos de passeio destinados ao Hospital Municipal Amélio João da Silva e à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA).

Balanço do mandato

Ao longo do mandato, Ieda Chaves já destinou cerca de R$ 20 milhões para a saúde nos municípios rondonienses. Desse total, mais de R$ 2,7 milhões foram aplicados diretamente no fortalecimento da assistência social.

"Esses recursos são a prova do nosso compromisso em cuidar de quem cuida, em dar estrutura para os municípios e em garantir que as famílias mais vulneráveis tenham amparo de verdade", concluiu.

Foto: Larissa Bogo