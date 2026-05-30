Ieda Chaves destina R$ 300 mil para a saúde de Alta Floresta e o distrito de Porto Rolim

Por Etiene Gonçalves

Publicada em 30/05/2026 às 08h10

Por meio de uma emenda individual de 2025, no valor de R$ 300 mil, a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) destinou uma caminhonete para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta d'Oeste. Nesta quinta-feira (28), foi feita a entrega oficial do veículo que vai atender prioritariamente os moradores do distrito de Porto Rolim de Moura do Guaporé, comunidade que fica a mais de 170 quilômetros da área urbana do município.

"Quero parabenizar toda a gestão, porque o recurso público precisa ser tratado com responsabilidade e transparência. Esse dinheiro não pertence a prefeito, deputado ou governador. Esse recurso pertence ao povo de Rondônia e precisa ser aplicado onde realmente faz diferença. E hoje nós temos a certeza de que esse veículo será bem utilizado, cuidando das pessoas que vivem mais distantes e que precisam de um transporte digno e de qualidade", declarou a parlamentar.

Ao fazer uso da palavra, o prefeito Gio Damo (União Brasil), acompanhado do seu vice, Robson Quintino, lembrou que a cidade é próspera, construída com muito trabalho, e possui regiões, como Porto Rolim, que precisam de logística diferenciada e enfrentam muitas dificuldades de acesso. "E isso não acontece por acaso. Temos vereadores comprometidos, secretários dedicados e um prefeito que trabalha com responsabilidade e compromisso com o povo", falou ao reafirmar que o investimento vai fazer diferença na vida de quem mais precisa.

Trabalho sério

A solicitação formal ocorreu por meio da vereadora Marilza da Revil Móveis (PL), parceira local. Ela afirmou que o sentimento é de gratidão e fez um agradecimento especial à parlamentar rondoniense.

“Ieda Chaves vem realizando um trabalho sério, sempre buscando o melhor não apenas para Alto Floresta, mas para todo o estado de Rondônia. Inclusive, tem um olhar especial para os nossos distritos. Ninguém faz nada sozinho. Quando existe união, o resultado chega para a população. Obrigada”.

A verba foi destinada por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

Foto: Larissa Bogo