Homem é Torturado e Baleado na Cabeça em Ji-Paraná

Por rondoniatual.com

Publicada em 10/05/2026 às 09h30

Um homem identificado como Rosiclei foi vítima de uma violenta tentativa de homicídio durante a madrugada deste sábado (09), na Linha Itapirema, zona rural do município de Ji-Paraná.

Segundo informações apuradas, Rosiclei foi encontrado ferido nas proximidades de um bar já fechado, após conseguir sobreviver mesmo depois de ser agredido e baleado.

A vítima relatou que caminhava próximo de sua residência, localizada no bairro Bosque dos Ipês, quando foi surpreendida por quatro homens encapuzados que chegaram em um carro. Ele contou que foi obrigado a entrar no veículo e levado até uma área de mata na Linha Itapirema.

No local, os criminosos passaram a agredi-lo com pauladas na cabeça e afirmavam que ele seria morto. Em seguida, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima.

Mesmo ferido, Rosiclei conseguiu sobreviver e foi encontrado consciente. Uma equipe do SAMU realizou os primeiros socorros e constatou perfurações de tiros na região da cabeça, sendo uma na parte frontal e outra na nuca.

Após o atendimento emergencial, ele foi encaminhado ao Hospital Municipal, onde permaneceu sob cuidados médicos especializados.