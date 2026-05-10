Em Ji-Paraná, Fátima Cleide reúne lideranças para planejamento da pré-campanha à deputada estadual

Por Assessoria

Publicada em 10/05/2026 às 09h20

A ex-senadora Fátima Cleide reuniu, neste sábado, 9 de maio, em Ji-Paraná, lideranças políticas, comunitárias e apoiadores para discutir o planejamento de sua pré-campanha à Assembleia Legislativa de Rondônia nas eleições de 2026. O encontro teve como foco a organização das bases regionais, a definição de estratégias de mobilização e o fortalecimento do diálogo com diferentes segmentos da sociedade.

Durante a reunião, Fátima Cleide destacou a importância da construção coletiva do projeto político e afirmou que pretende intensificar as visitas aos municípios rondonienses nos próximos meses. Segundo ela, o objetivo é ouvir as demandas da população e apresentar propostas voltadas à melhoria da qualidade de vida do povo rondoniense.

Com trajetória histórica na política de Rondônia, Fátima Cleide iniciou sua atuação no movimento sindical da educação, onde foi secretária-geral do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Rondônia (Sintero). Graduada em Letras, filiou-se ao Partido dos Trabalhadores ainda na década de 1980 e chegou a presidir a legenda no estado por duas vezes.

Em 2002, foi eleita senadora da República por Rondônia, exercendo mandato entre 2003 e 2010. No Senado Federal, teve atuação voltada principalmente às pautas educacionais, à defesa dos servidores públicos e aos direitos sociais. Entre os temas que marcaram sua trajetória política está a luta pela transposição dos servidores públicos de Rondônia para o quadro da União, pauta pela qual ficou conhecida no estado.

Nos bastidores políticos, a pré-candidatura de Fátima Cleide é vista como uma das apostas do PT para ampliar a representação do partido na Assembleia Legislativa. Lideranças presentes no encontro em Ji-Paraná defenderam a experiência política da ex-senadora e ressaltaram sua ligação histórica com movimentos sociais e sindicais em Rondônia.