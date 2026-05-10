Praça do Abobrão reúne famílias em grande festa para o Dia das Mães em Porto Velho

Por Jhon Silva

Publicada em 10/05/2026 às 09h40

Praça do Abobrão reuniu famílias em uma grande celebração pelo Dia das Mães na Zona Sul de Porto Velho

A Praça do Abobrão, na Zona Sul de Porto Velho, ficou tomada por famílias, crianças, música e emoção durante a programação especial em homenagem ao Dia das Mães realizada pela Prefeitura de Porto Velho, no último sábado (9). O espaço público se transformou em um grande ponto de encontro da comunidade, reunindo lazer, serviços gratuitos, apresentações culturais e sorteios de prêmios para centenas de mães da capital.

A programação movimentou a praça desde o início da noite com aula de zumba, música ao vivo, espaço infantil, atividades recreativas, atendimentos de saúde, ações sociais, distribuição de mudas, cadastro para mutirão de castração, adoção de cães e gatos, e uma feira voltada para mulheres empreendedoras. O evento também contou com sorteio de diversos brindes e prêmios, levando ainda mais emoção para as famílias presentes.

Ao longo da noite, moradores circularam pelos espaços montados pela Prefeitura, aproveitando os serviços disponíveis e o ambiente preparado especialmente para acolher mães, filhos e toda a comunidade da Zona Sul.

Maria de Lurdes participou da festa em homenagem ao Dia das Mães ao lado da família e celebrou o orgulho de ser mãe

Moradora do bairro Cohab há mais de 20 anos, Maria de Lurdes, de 75 anos, acompanhou a programação ao lado da família e falou sobre o sentimento de participar da homenagem. “Eu sempre participo quando tem evento e é muito bom pra nós. Hoje, com essa comemoração do Dia das Mães, ficou melhor ainda. O sentimento de ser mãe é muito bom, é o maior orgulho que eu tenho. Sou mãe de um casal maravilhoso”, contou emocionada.

O evento contou com sorteios, ao todo, 69 mulheres foram contempladas com diversos prêmios distribuídos pela organização.

Ananda Reissa comemorou emocionada após ser contemplada com uma Smart TV durante a festa do Dia das Mães na Praça do Abobrão

Uma das ganhadoras da noite foi Ananda Reissa, moradora do bairro Socialista, que participou do evento ao lado dos filhos e ganhou uma Smart TV. “Foi muito emocionante. Quando chamaram meu número eu fiquei muito feliz. A gente sempre sonha, né? Eu pedi muito pra Deus por uma televisão e graças a Deus fui abençoada. Só tenho a agradecer”.

Quem também saiu comemorando foi Maria Luciana, doméstica e moradora da Vila DNIT, contemplada com um prêmio de mil reais em Pix. “Nossa, eu tô muito feliz, muito feliz mesmo. Você não sabe o quanto esse Pix vai me ajudar. Eu cheguei aqui, fiz a inscrição com a ajuda das meninas e fiquei aguardando. Graças a Deus deu certo”, relatou.

É um evento feito com muito carinho para todas as mamães da nossa cidade”, destacou o prefeito Léo Moraes durante a festa na Praça do Abobrão

O prefeito Léo Moraes acompanhou a programação e destacou o carinho envolvido na organização do evento. “É um evento muito bonito, feito com muito carinho para todas as mamães da nossa cidade. A ideia é proporcionar uma tarde especial, com brindes, atividades, serviços e muito acolhimento. As mães representam amor, equilíbrio, força e sustentação dentro das famílias. Nós desejamos sempre o melhor para todas elas. Afinal, todos nós saímos de uma mãe”.

O secretário da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), Cássio Moura, ressaltou o caráter humanizado da ação e a aproximação da Prefeitura com os moradores.

“A Prefeitura está mais uma vez cuidando das pessoas com muito carinho. Hoje foi um evento cheio de amor, com consultas médicas, corte de cabelo, esmaltação, música e muitos prêmios para as mamães. É uma festa pensada para acolher as famílias e aproximar os serviços da população”..

Fotos: José Carlos