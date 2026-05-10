Pré-candidato Samuel Costa presta homenagem à professora Graça Pimenta e às mães que transformam luta em esperança

Por assessoria

Publicada em 10/05/2026 às 09h10

O advogado e pré-candidato ao Governo de Rondônia, Samuel Costa (PSB), publicou um vídeo emocionante nas redes sociais em homenagem à professora Graça Pimenta, sua mãe, e aproveitou para fazer uma denúncia sobre as dificuldades enfrentadas por professores e famílias humildes em Porto Velho durante a década de 1990.

No relato, Samuel afirmou que entre 1994 e 1996 sua mãe recebia um salário muito baixo como professora municipal e precisava enfrentar uma rotina sacrificante para sustentar os filhos.

Assista o vídeo: https://www.instagram.com/reel/DYJPtEKOkFa/?igsh=a2lxdW41ZWc4bXlw

Segundo ele, o transporte coletivo da época era precário e os ônibus quebravam constantemente por causa da falta de infraestrutura nas ruas da capital.

O pré-candidato contou que muitas vezes saía da Escola Municipal Meu Pequeno Jones, no bairro Costa e Silva, caminhando até o bairro Nacional ao lado da mãe, do irmão Salmon e da irmã de criação Karleny, debaixo de um calor intenso.

“Minha mãe nunca deixou faltar amor e esperança dentro de casa, mesmo enfrentando tantas dificuldades”, declarou Samuel.

Ele também relembrou que a família levava refrigerante, bolachas e farofa de ovos para comer durante o trajeto, enquanto esperava chegar em casa para preparar o almoço, que muitas vezes acontecia quase no horário do jantar.

A publicação repercutiu nas redes sociais por retratar a realidade vivida por muitas mães rondonienses que precisaram enfrentar dificuldades financeiras, baixos salários e falta de apoio do poder público para criar os filhos.

Samuel Costa afirmou que decidiu compartilhar a história para mostrar que milhares de famílias humildes passaram pela mesma situação e que a valorização das mães e dos professores precisa deixar de ser apenas discurso político.

“Se hoje sou o que sou, devo ao esforço, ao carinho e às orações da minha mãe”, afirmou.

A homenagem foi encerrada com uma mensagem direcionada às mães rondonienses, classificadas por ele como mulheres que transformam sofrimento em esperança e nunca desistem de suas famílias.